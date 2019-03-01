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Musul'da bombalı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı

01 Mart 2019 Cuma 00:58
Musul'da bombalı saldırı: 1 ölü, 14 yaralı
MUSUL (AA) - Irak'ın Musul kentinin doğu yakasında, ana cadde üzerinde park halindeki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Musul kentinin doğu yakasında, bir ana cadde üzerinde park halindeki bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 1 sivilin öldüğü, 14'ünün de yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği tahmin edilen saldırıdan hemen sonra bölgede geniş çaplı inceleme başlatıldığı ifade edildi.

Iraklı güçler, DEAŞ'ın 10 Haziran 2014'te ele geçirdiği Musul'u Temmuz 2017'de tamamen geri almıştı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 00:58
  1. deaş
  2. Musul

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