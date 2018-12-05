Musul'da 6 DEAŞ üyesi yakalandı

MUSUL (AA) - Irak'ın Musul kentinde güvenlik güçleri terör örgütü DEAŞ üyesi 6 kişiyi yakaladı.

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Musul'daki emniyet güçlerinin haklarında mahkemece yakalama emri çıkarılan 6 DEAŞ üyesinin tutuklanması için operasyon gerçekleştirdiği ifade edildi.

Operasyonunun Musul'un doğu yakasındaki ez Zuhur, el Mesarif ve Tısin mahallelerinde yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin 6 örgüt üyeyisini yakaladığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, yakalanan teröristlerinden birinin daha önce örgütün sözde üst düzey askeri sorumlulularından olduğu ve bir diğerinin de örgütün para işleriyle ilgilendiği kaydedildi.

Irak ordusu, Temmuz 2017'de DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu Musul kent merkezini tamamen geri almıştı.

DEAŞ'ın, Musul'dan büyük oranda kurtarılmasına rağmen, örgüt özellikle vilayetin kırsal batı ve güney bölgelerinde gizlenmeye ve zaman zaman saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor.



