THY- Euroleague
0553 313 94 23

Musul'da 6 DEAŞ üyesi yakalandı

05 Aralık 2018 Çarşamba 15:44
Musul'da 6 DEAŞ üyesi yakalandı

MUSUL (AA) - Irak'ın Musul kentinde güvenlik güçleri terör örgütü DEAŞ üyesi 6 kişiyi yakaladı.

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Musul'daki emniyet güçlerinin haklarında mahkemece yakalama emri çıkarılan 6 DEAŞ üyesinin tutuklanması için operasyon gerçekleştirdiği ifade edildi.

Operasyonunun Musul'un doğu yakasındaki ez Zuhur, el Mesarif ve Tısin mahallelerinde yürütüldüğüne işaret edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin 6 örgüt üyeyisini yakaladığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, yakalanan teröristlerinden birinin daha önce örgütün sözde üst düzey askeri sorumlulularından olduğu ve bir diğerinin de örgütün para işleriyle ilgilendiği kaydedildi.

Irak ordusu, Temmuz 2017'de DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu Musul kent merkezini tamamen geri almıştı.

DEAŞ'ın, Musul'dan büyük oranda kurtarılmasına rağmen, örgüt özellikle vilayetin kırsal batı ve güney bölgelerinde gizlenmeye ve zaman zaman saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor.


Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 15:44
  1. deaş
  2. Irak
  3. Musul

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamas Mısır'ın Filistin uzlaşı taslağını kabul etti
    1. Hamas Mısır'ın Filistin uzlaşı..
    2. "Bosna, İslam ümmeti için bir milattır"
    3. Yürek yakan sözler... Kardeşinin..
    4. Eski HSYK üyesi Şaban Işık'a, Yargıtay..
    5. Hulusi Akar, Katarlı komutanı kabul etti
    6. ABD öncülüğündeki koalisyonun..
    7. Kozmetik ürünleri tavşanlar üzerinde..
    8. Koruma altındaki çocuklara yönelik..
    9. Paris Belediye Başkanı Macron ile ters..
    10. FETÖ'nün "adliye ve cezaevi..
    11. 18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı'nın..
    12. Ahmet Türk, HDP'den aday adayı oldu
    13. FETÖ'den yargılanan başkan beraat etti
    14. Bursa'da ortaokulda yangın
    15. İsrail'deki "Kuzey Kalkanı" kimi..
    16. TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu..
    17. Sosyal medyada bunu paylaşanlar yandı!..
    18. AB’den dolar hamlesi! Hedefi açıkladı
    19. ABD'den Kıbrıs hamlesi! Yakın zamanda..
    20. CHP Denizli belediye başkan adayları..
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Bahçeli'den Erdoğan'a övgü: Gözlerinin içine baka baka söyledi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum