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Musul'da, 4 yıl aradan sonra ilk

Irak'ın Musul kentinde, terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıl elinde tuttuğu ve daha sonra ateşe verdiği Kayyara Petrol Kuyuları'ndan günlük 30 bin varil petrol çıkarılmaya başlandı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 18:54
Musul'da, 4 yıl aradan sonra ilk

Irak Petrol Bakanı Cabbar Luaybi, yaptığı yazılı açıklamada, Musul'un güneyindeki Kayyara'daki kuyulardan günlük 30 bin varili bulan petrol üretimine geçildiğini ifade etti.

"HEDEF 60 BİN VARİL"

Luaybi, çalışmaların devam ettiği kuyulardaki petrol üretim kapasitesini yıl sonuna kadar 60 bin varile çıkarmak istediklerini kaydetti.

Musul vilayetinin en zengin petrol yataklarına sahip Kayyara kasabasında yaklaşık 50 kuyu bulunuyor. Terör örgütü DEAŞ, 10 Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmesinin ardından yaklaşık 3 yıl boyunca buradan çıkardığı ve kaçak yollarla sattığı ham petrolden ciddi gelir elde etmişti.

BÖLGENİN DURUMU

Irak güvenlik güçlerinin, 17 Ekim 2016'da başlattığı Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonu çerçevesinde, kuyuların yer aldığı Kayyara kasabası 3 Kasım 2016'da kontrol altına almıştı.

DEAŞ, bırakıp kaçmak zorunda kaldığı Kayyara'daki petrol kuyularının 30'unu ateşe vermişti.

Irak merkezi hükümeti, yangını söndürmek için aylarca mücadele etmiş, çevre ise ciddi şekilde zarar görmüştü.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 18:54
  1. Irak Petrol Bakanı Cabbar Luaybi
  2. Musul
  3. petrol

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