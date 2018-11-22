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Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası

Kahramanmaraş'ta müşterisinin saçını boyarken yaktığı iddiasıyla hakkında dava açılan kuaföre "taksirle yaralama" suçundan 3 bin lira para cezası verildi.

22 Kasım 2018 Perşembe 20:25
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası

Kahramanmaraş'ta, S.B, saçını boyatmak için gittiği kuaför salonunda yapılan işlemin ardından saçlarının yandığı gerekçesiyle rapor alarak, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hakkında açılan davada, 1. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan kadın kuaföre, "taksirle yaralama" suçundan 3 bin lira para cezası verildi.

S.B'nin avukatı Emine Nalçacı, yaptığı açıklamada, müvekkilinin saçlarını boyattığı sırada derisinde birinci derece yanık meydana geldiğini, bu nedenle açılan davada kuaföre "taksirle yarama" suçundan para cezası verildiğini söyledi.

Kamu davası açılmış

Müvekkilinin boyama işlemi sırasında saçlarında yanma hissettiğini defalarca kuaföre iletmesine rağmen, bunun normal ve geçici bir durum olduğunun belirtilerek, işleme devam edildiğinin saptandığını aktaran Nalçacı, şunları kaydetti:

"En sonunda müvekkilim duyduğu acıyla kuaför salonunu terk etmek zorunda kalmış. Yaşadığı acıdan dolayı soluğu sağlık kuruluşunda almış ve buradan darp raporu almış. Olayla ilgili şikayetçi olduğunu kolluk güçlerine bildirmiş. Cumhuriyet savcılığı incelemesinin ardından kamu davası açılması için iddianame hazırlandı. Görülen davada mahkeme kuaförün 'taksirli yaralama' suçunun sabit olduğuna kanaat getirdi. Kuaförün mesleği gereği bu sonucu öngörmesi gerektiği düşünülerek, mahkeme tarafından dikkatsiz ve tedbirsiz davranması dolayısıyla yaralamaya sebebiyet vermekten 3 bin lira para cezası verildi."

 

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 20:25
  1. Kahramanmaraş
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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