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Müşterilerini battaniye ile ısıtmak yerine cam fanuslara sokuyor

Sivas’ta bir işletme, Sivas’ın soğuğuna karşı müşterilerini sıcak tutmak için bulduğu bilim kurgu filmlerini aratmayan yöntemle dikkat çekiyor.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:25
Müşterilerini battaniye ile ısıtmak yerine cam fanuslara sokuyor

Sivas’ta bir işletme, Sivas’ın soğuğuna karşı müşterilerini sıcak tutmak için bulduğu bilim kurgu filmlerini aratmayan yöntemle dikkat çekiyor.


Sivas’ta bir kafe, açık alanda vakit geçirmek isteyen müşterilerini; soğuktan, rüzgardan ve yağmurdan korumak için ilginç bir yöntem buldu. Masaların üzerini cam fanuslarla kapatan işletme sahibi, bulduğu bu çözümle müşterilere Sivas’ın soğuğunda doğa ile iç içe zaman geçirme imkanı sağladı.Ortaya ise bilim kurgu filmlerini aratmayan bir manzara çıktı. Bu çözüm müşteri sayısının katlanarak artmasına neden oldu. Bir çok müşteri merak ettikleri cam fanusları görmek için işletmeye ziyaret edip fanuslar ile fotoğraf çektiriyor.


Elazığlı girişimci Yunus Yıldız, Sivas’ın soğuğuna karşı geliştirdikleri bu konseptin müşterileri tarafından beğenildiğini belirtip, “Bu tasarımımızın temel amacı insanları soğuktan korumaktır. Polar örtmelerini istemedik. Şu şekilde insanlar hep soğuktan korunacak ve güzel bir ortamda keyif sürecekler. Temmuz ayı içerisinde olmamıza rağmen akşamları hava sıcaklığı 10 dereceye kadar düşüyor. Kış aylarında ise ısı eksi 25-30 dereceye kadar düşebiliyor. Hem insanları sıcak tutuyoruz. Hem de doğa ile olan ilişkilerini kesmiyoruz. Kendilerini dışarıda hissediyorlar ancak soğuktan da korunmuş oluyorlar. Müşterilerimizden çok olumlu dönüşler aldık. Özellikle akşam soğuklarında çok yoğun bir talep görüyoruz. “dedi.


Müşteriler ise uygulamadan memnun olduklarını dile getirdiler.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:25
  1. bilim
  2. doğa
  3. fotoğraf

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