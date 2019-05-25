Müşteri hizmetlerinin verdiği cevabı duyunca ATM'yi yumrukladı
Ankara'da Samet Kurt isimli bir kişi ev kirasını yatırmak için gittiği ATM'nin parasını yutması üzerine müşteri hizmetlerini aradı. Telefonda tartıştığı müşteri hizmetlerinin cevabını duyan şahıs, ATM'yi yumruklamaya başladı.25 Mayıs 2019 Cumartesi 14:53
Alınan bilgiye göre, Samet Kurt isimli bir kişi Sincan Tandoğan Mahallesi'nde bulunan ATM'de ev sahibinin hesabına kirasını yatırmak istedi.
ATM kira parasını yutunca Samet Kurt müşteri hizmetlerini aradı. Kurt, müşteri hizmetleri ile tartışarak kendisine 'vur kır" dediklerini öne sürdü.
Karakola götürüldü
Bunun üzerine öfkesine hakim olamayan vatandaş Bankamatiği yumrukladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri vatandaşı ifadesini almak üzere karakola götürdü.
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