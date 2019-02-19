0553 313 94 23

Müstakil evi kaçak alkol imalathanesine çevirdiler

Denizli polisi, evlerinde kaçak alkol üretip satışını yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda binlerce malzeme ve yüzlerce litre kaçak alkol ele geçirdi.

19 Şubat 2019 Salı 16:36
Müstakil evi kaçak alkol imalathanesine çevirdiler

Denizli polisi, evlerinde kaçak alkol üretip satışını yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda binlerce malzeme ve yüzlerce litre kaçak alkol ele geçirdi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 1’i tutuklandı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sahte alkol üretimi ve satışını yapmak isteyen şahısların olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler başlattıkları çalışmalarda, şahısların sağlıksız koşullarda şişeleme işlemi yaparak alkollü içki imalatı yaptığını tespit etti. Şüpheli şahısların ikametlerini sahte alkollü içki üretim yeri olarak kullandıkları belirleyen ekipler, plastik ya da cam bidonlar içerisinde veya kullanılmış şişelere sahte bandrol yapıştırılarak yine orijinal olmayan kapak jelatinleri ile sahte alkollü içki üretimi yapıldığını tespit etti.


Ekipler, şahısların imalathaneye dönüştürdüğünü belirlediği müstakil bir evde arama yaptı. Aramalarda alkol yapımında kullanıldığı değerlendirilen, 6 bin 500 adet alkol üretiminde kullanılan malzeme, bin 300 sahte bandrol, 300 litre alkol, 150 litre etil alkol, 130 şişe doldurulmuş alkol, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 fişek ve 4 adet şarjör ele geçirildi.


Operasyonlar neticesinde yakalanan 12 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 16:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    500 tonluk kayanın altından 30 saat sonra çıkartıldı
    1. 500 tonluk kayanın altından 30 saat..
    2. Anadolu Motor Genel Müdürlüğü’ne..
    3. Tekvandoda milli görev
    4. Daday’da Seçim Güvenliği Toplantısı..
    5. Rize’de rehber öğretmen ve ASDEP..
    6. Vali Memiş Başkanlığı’nda ‘Tarım..
    7. SAÜ’de ’Yedi Renk Anadolu’ konseri..
    8. TBMM Genel Kurulu
    9. MHP Kastamonu İl Başkanlığı..
    10. İzmit’te çevre kirliliğine yer yok
    11. Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde Tedavi..
    12. SUBÜ’ye yeni Tarım Bilimleri ve..
    13. Devlet desteğiyle kurdu! Şimdi ihracat..
    14. FETÖ’ye finansal destek veren iş..
    15. Arnavutköy'de ormanlık alanda ceset..
    16. Arnavutköy’de ormanlık alanda erkek..
    17. Kocaeli'de tribün liderinin silahlı..
    18. Bosna Hersek'te "terör şüphelisi"..
    19. Tatvan’da kütüphane açılışı
    20. Başkan Arslan, Sarımsak Pazarını gezdi
    21. AK Parti Büyükçekmece belediyesi..
    22. Yeni Toyota Corolla Ordulu sahibine..
    23. Tosya’da sağlık tek noktada toplanıyor
    24. Yangında hayatını kaybeden bebek,..
    25. Süper Ay'a saatler kaldı! NASA'dan..
    26. Şuhut’ta güreş turnuvası
    27. Osmaniye güreşçiler dereceyle döndü
    28. Akcan’dan konut kredi faizi açıklaması
    29. Hamsi Gürcistan’a kaçtı, tezgahları..
    30. Vatandaştan İmamoğlu’na ‘AK Partiye..
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Maduro: İnsanlığın geleceğini Türkiye gibi ülkeler belirleyecek
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü