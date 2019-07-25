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Müstakil evde uyuşturucu imalatına 1 tutuklama

Kırşehir’de müstakil evinde çeşitli malzemeler ile uyuşturucu imalatı yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:26
Müstakil evde uyuşturucu imalatına 1 tutuklama

Kırşehir’de müstakil evinde çeşitli malzemeler ile uyuşturucu imalatı yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güldiken Mahallesi’nde müstakil bir ikamette uyuşturucu madde elde etmek amacıyla kenevir ekildiği ve elde edilen uyuşturucunun çevre illerde satışa sunulduğu ihbarı üzerine, operasyon düzenledi.



Operasyonda, ikametin bahçesinde 14 kök Hint keneviri, odalarında ise satışa hazır halde paketlenmiş 325 gram kubar esrar, 4 esrar içme aparatı, 2 gram kenevir tohumu, hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan poşetler ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan ev sahibi A.C.A., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine göndeerildi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:26
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