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Muş'taki trafik kazası

Kazada ağır yaralanan sürücü hastanede yaşamını yitirdi

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:48
Muş'taki trafik kazası

MUŞ (AA) - Muş'ta otomobilin traktöre çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Hasköy ilçesi Düzkışya beldesinde 65 KC 768 plakalı otomobiliyle, Hasköy-Korkut kara yolunda traktöre arkadan çarpan Şefik Özen (55), tedavisinin sürdüğü Muş Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan aynı aileden 3 kişi de tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Muş'ta önceki gün aynı kazada Gülfen (35) ile oğlu Bedirhan (9) ve kızı Esmanur Özen (11) yaşamını yitirmişti.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:48
  1. Muş
  2. Şefik Özen
  3. trafik kazası

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