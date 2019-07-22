Muş'taki trafik kazası
Kazada ağır yaralanan sürücü hastanede yaşamını yitirdi22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:48
MUŞ (AA) - Muş'ta otomobilin traktöre çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.
Hasköy ilçesi Düzkışya beldesinde 65 KC 768 plakalı otomobiliyle, Hasköy-Korkut kara yolunda traktöre arkadan çarpan Şefik Özen (55), tedavisinin sürdüğü Muş Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazada yaralanan aynı aileden 3 kişi de tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Muş'ta önceki gün aynı kazada Gülfen (35) ile oğlu Bedirhan (9) ve kızı Esmanur Özen (11) yaşamını yitirmişti.
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