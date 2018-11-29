Muş'taki terör operasyonu

MUŞ (AA) - Muş Valiliği, Malazgirt ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin üzerinde silah, para ve patlayıcı düzeneği ele geçirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma unsurlarınca 27 Kasım'da Malazgirt ilçesi Tatargazi köyünde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendiğini anımsattı.

Operasyonda terörden arananlar listesinde "gri kategoride" 300 bin lira ödülle aranan sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu "Zinar Amed" kod adlı Ali Akbaş ve 27 Temmuz 2015'te Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden sözde Erzurum eyaleti doğu gücü Malazgirt-Bulanık sorumlusu "Çektar Soro" kod adlı Muhammed Kaya'nın polis özel harekat ve terörle mücadele ekiplerince tespit edilen evde etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şahısların üzerinden M-16 marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 6 şarjör ve 300 fişek, kaleşnikof, bu silaha ait şarjör ve 120 fişek, 4 el bombası,tabanca,tabancaya ait şarjör ve 15 fişek, barette marka tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 50 fişek,2 bin avro ve 300 lira, bomba yapımında kullanılan iki birbirine bağlı ve sarılı şekilde ucunda kablo olan büyük ve küçük pil düzeneği, bir miktar kablo,büyük telsiz ve aparatı, ses kayıt cihazı,kumanda, 2 sırt çantası, birçok örgütsel doküman ele geçirilmiştir."