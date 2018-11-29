THY- Noukşot
0553 313 94 23

Muş'taki terör operasyonu

Malazgirt ilçesinde etkisiz hale getirilen terör örgütü PKK'nın sözde bölge sorumlusu 2 teröristin üzerinde silah, para ve patlayıcı düzeneği bulunduğu bildirildi

29 Kasım 2018 Perşembe 21:20
Muş'taki terör operasyonu

MUŞ (AA) - Muş Valiliği, Malazgirt ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristin üzerinde silah, para ve patlayıcı düzeneği ele geçirildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma unsurlarınca 27 Kasım'da Malazgirt ilçesi Tatargazi köyünde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendiğini anımsattı.

Operasyonda terörden arananlar listesinde "gri kategoride" 300 bin lira ödülle aranan sözde Erzurum eyaleti doğu gücü sorumlusu "Zinar Amed" kod adlı Ali Akbaş ve 27 Temmuz 2015'te Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden sözde Erzurum eyaleti doğu gücü Malazgirt-Bulanık sorumlusu "Çektar Soro" kod adlı Muhammed Kaya'nın polis özel harekat ve terörle mücadele ekiplerince tespit edilen evde etkisiz hale getirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şahısların üzerinden M-16 marka uzun namlulu silah, bu silaha ait 6 şarjör ve 300 fişek, kaleşnikof, bu silaha ait şarjör ve 120 fişek, 4 el bombası,tabanca,tabancaya ait şarjör ve 15 fişek, barette marka tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 50 fişek,2 bin avro ve 300 lira, bomba yapımında kullanılan iki birbirine bağlı ve sarılı şekilde ucunda kablo olan büyük ve küçük pil düzeneği, bir miktar kablo,büyük telsiz ve aparatı, ses kayıt cihazı,kumanda, 2 sırt çantası, birçok örgütsel doküman ele geçirilmiştir."

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 21:20
  1. Muş
  2. terör operasyonu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AP'den flaş açıklama: Acilen iade edin!
    1. AP'den flaş açıklama: Acilen iade edin!
    2. Destici'den sert sözler! ' O parti ile..
    3. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    4. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    5. Çin'de "2018 Türkiye Turizm Yılı"nın..
    6. Yunanistan'dan dikkat çeken açıklama:..
    7. Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
    8. Moritanya'da Suudi Veliaht'ın ziyaret..
    9. Tekvando: Avrupa Yıldızlar Şampiyonası
    10. "Binbir surat" lakaplı cezaevi..
    11. Bilal Erdoğan gençlere, darbecilerin..
    12. TBMM Genel Kurulu
    13. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    14. APA 11. Genel Kurulu
    15. Gürcistan'da muhalefetten hükümete..
    16. Kuraklık Yönetim Planı çalışmaları
    17. Mehmet Özdilek öğrencilerle buluştu
    18. Katar hayran kaldı! Yeni siparişler..
    19. Muş'taki terör operasyonu
    20. Senegal'de alabora olan kanolardaki 3..
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Ankara'daki o belediye Gökçek'e verilecek
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Kuzey Irak'a girdik! Kontrol bizde
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Borcu olanlar dikkat! Tüm borçlar silinecek
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Anlaşma imzalandığını açıkladı! 'Hedefte Türkiye ve Rusya var'
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...
    Bunu yapanın maaşı, yüzde 10 artacak! Sadece bir dilekçe ile...

    Günün Karikatürü

    30 Kasım 2018
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    Montundan çıktı 340 bin TL ceza yedi
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?