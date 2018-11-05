Muş’taki Şenyayla bölgesinde terör örgütü PKK'ya büyük operasyon!

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı, Jandarma Komando Tabur Komutanlığı, güvenlik korucuları ve TEM birimlerince PKK/BTÖ mensuplarına yönelik operasyon icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “1 Kasım 2018 tarihinde Muş ili Şenyayla bölgesinde icra edilen operasyonda 22 adet sığınak, 33 adet avcı boy çukuru ve 7 adet gözetleme mevziisi tespit edilmiştir. Tespit edilen sığınaklarda; 1 adet 155 mm’lik patlamamış top mermisi, 200 metre kablo, 4 adet pil (birbirine bantlanmış şekilde), 22 adet büyük pil, 3 adet tüp, 1 adet jelikan bidon içerisinde muhtelif örgütsel doküman ve örgüte ait bez parçası, 1 adet sırt çantası, ayakkabı ve giyim eşyası, 2 adet terörist kıyafeti, 1 adet testere, 1 adet 4 gözlü tüplü ocak, gıda malzemesi, muhtelif mutfak eşyası ele geçirilmiştir. İlimizde, PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışıyla, gerek toplum gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla işbirliği içerisinde halkımızın huzuru ve devletimizin selameti için terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi.