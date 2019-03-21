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Mustafakemalpaşa’ya “Mustafa Dündar Parkı”

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan “Mustafa Dündar Parkı” törenle hizmete açıldı.

21 Mart 2019 Perşembe 11:24
Mustafakemalpaşa’ya “Mustafa Dündar Parkı”

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan “Mustafa Dündar Parkı” törenle hizmete açıldı.


Merkezden en uç noktaya kadar ilçenin dört bir yanını parklarla donatan Osmangazi Belediyesi, kardeş belediyelerini de unutmuyor. Yurt içi ve yurt dışındaki kardeş belediyeleriyle ilişkilerini güçlü bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi, kardeş ilçelerinden Mustafakemalpaşa’ya 40 dönümlük bir park kazandırdı. Atatürk Mahallesi’nde bünyesinde yürüyüş yolu, çocuk oyun, dinlenme ve yeşil alanların yer aldığı Mustafa Dündar Parkı törenle açıldı. AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar ve AK Parti İlçe Başkanı Murat Hallaçoğlu’nun da hazır bulunduğu açılış törenine katılan kadın ve çocuklar, Başkan Dündar’a sevgi gösterisinde bulundu.


İlçelerine verdiği desteklerden dolayı Başkan Mustafa Dündar’a teşekkür eden Başkan Sadi Kurtulan, “Bu bölgede yaşayan hemşehrilerimizin en büyük arzûsu, birlikte vakit geçirebilecekleri bir sosyal merkez olmasıydı. Bu konuda Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar, bütün desteğini vererek, kardeşliğin sınır tanımadığını gösterdi. Bu büyük tesisi ilçemize kazandıran Mustafa Dündar başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum. Sadece bu parkın yapılmasında değil, birçok konuda Osmangazi’den araç, gereç, proje ve teknik destek alıyoruz. El ele, gönül gönüle verildiğinde neler yapılacağını göstermiş olduk. Mustafa Dündar Parkı, ilçemize hayırlı olsun” dedi.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Bursa’nın merkezini oluşturan bir belediye olduklarına dikkat çekerek, “Osmangazi ilçesi olarak,


Osmanlıyı kuran bir şehiriz. Balkanlar’dan Orta Asya’ya ve Kafkaslar’a kadar uzanan ilişkilerimiz var. 25 kardeş belediyemizle sosyal ve kültürel faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Osmanlı’nın kuruluşundaki gayeyi çalışmalarımıza yansıtıyoruz. Osmangazi’de tarihteki kuruluş ruhunu yaşıyoruz. Bunu kendimize şiâr edindik. Kurumsal yapısıyla ve bütçesiyle güçlü bir belediyeyiz. Sınırları aşarak gönül köprüleri kuruyoruz” diye konuştu.


Tören alanındaki kadın ve çocuklardan parka sahip çıkmalarını isteyen Dündar, “Park yapılır ama önemli olan, işlevsel olması ve sahiplenilmesi. Bu parkın içindeki binanın yapılması özellikle kadınlarımız için istedim. Kadınlarımız her günü burada bir araya gelecekler, parkı sahiplenecekler. Çünkü yapması kolay, yaşatması çok zordur. Parkımızın hayırlı olmasına diliyorum” dedi.


AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de belediyelerin en önemli görevlerinden birinin şehrin nefes alabileceği mekanları inşa etmeleri olduğunu belirterek, “İlçemize 40 dönümlük mükemmel bir parkı kazandırdığı için Mustafa Dündar başkanımıza çok teşekkür ederim. Ayrıca, Osmangazi’deki hemen hemen bütün mahallelere yeşil alan ve parklar kazandırdığı için de Bursa merkezde yaşayan on binlerce Mustafakemalpaşalılar adına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Millet Bahçeleri konseptinin bu çalışmalarla devamı geliyor. Vatandaşlarımızın bu parktan en güzel şekilde istifade etmelerini dilerim” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Mustafa Dündar Parkı, dualarla hizmete açıldı. Parkı gezen Başkan Dündar, burada kadın ve çocuklarla sohbet etti.


Toplam 670 milyon 770 bin TL’ye mal olan parkın bünyesinde 280 metrekare çocuk oyun alanı, bin metre kare yürüyüş yolu, 26 bin yeşil alan ve 210 metrekare sert zemin çalışması yer alıyor. Parkta ayrıca çocuk oyun alanları, fitness ve spor alanları, dinlenme alanları, kafeterya ve mescit bulunuyor.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:24
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