Mustafakemalpaşa’nın giriş kapısı hizmete açıldı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Tatkavaklı Köprülü Kavşağı düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Mustafakemalpaşa Tatkavaklı Köprülü Kavşağı yoğun katılımla hizmete açıldı. 12 milyon 700 bin liraya mal olan köprülü kavşağın açılışına TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Cumhur İttifakı AK Parti Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mustafa Kanar, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, “Allah’a şükürler olsun bu kavşağı açmak nasip oldu. Türkiye son 17 yıllık zaman dilimi içerisinde tam 3.5 kat büyüdü. Türkiye, bu 15-16 yıllık zaman dilimi içerisinde yaptığı icraatların ayırt edici özelliği bir yollar oldu, iki sağlık yatırımları oldu. Yol medeniyettir deyip çalışmaya, millete efendilik taslamaya değil hizmetkar olan kadrolar olarak yıllardır mücadele veriyoruz. Bu zamana kadar çok önemli mesafe kat ettik. 85 yılda 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapılıştı. Sadece 15 yılda 26 bin 500 kilometrelik yol yapıldı. Şuanda Bursa’yı komşu şehirlerine bağlayan bütün yollar bölünmüş yol” dedi.

“Tatkavaklı Köprülü Kavşağı Mustafakemalpaşa’nın giriş kapısıdır”

Tatkavaklı Köprülü Kavşağı, Mustafakemalpaşa’nın giriş kapısıdır. Bu kavşağın gerçekleşmesinde bir çok arkadaşımızın emeği var. Allah hepsinden razı olsun. 2016’nın mayıs ayında başlamıştık. O yıl sonuna kadar her şey güzel gitti. Ama kamulaştırma ve hukuki bir süreç bizim 16 ayımıza sebep oldu. 2018’in temmuz ayından itibaren hukuki süreçler tamamlandı. Bugüne geldik ve 20 Mart 2019’a geldiğimizde kavşağımıza bitirdik. 16 yıldır yapılan çok önemli hizmetler var. Susurluk ile Mustafakemalpaşa arasında Taşköprü ve Güllüce Kavşaklarını 4 ay önce sessiz sedasız açtık. Eski Türkiye’de 90’lı yıllarda bir başbakan vardı, Bursa’ya gelerek üst geçitleri büyük törenlerle hizmete açmaya geliyordu” açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Vahapoğlu ise, “Şehirler, ülkeler yaşayan canlılara benzer. Şuanda açılışını yaptığımız bu kavşak İnşallah buradan gönderilen sebzenin, malın, buraya gelecek ürünlerin taşınmasında, kanların akmamasında, acıların yaşanmamasında bir anahtar rolü oynayacak. Yollar önemlidir” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “Eğer bir ülke kalkınıp, istikrara kavuşursa yollar yapar, kavşaklar yapar, sanayi bölgeleri açar, istihdam sağlar, ihracat yapar ve o şehirde, o ülkede müreffeh bir hayat olur. Devir birlik ve beraberlik zamanı. Ülkemiz son yıllarda önemli işlere imza attı. Bu kavşağın oluşmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından kesilen kurdele ile köprülü kavşak trafiğe açıldı.