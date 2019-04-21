Mustafakemalpaşa’da hafızlık icazet töreni

Mustafakemalpaşa İlçe Müftülüğüne bağlı Merkez Erkek Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nda hafızlığını tamamlayan öğrenciler için Medine Camii’nde icazet merasimi düzenlendi.

İcazet merasimine Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Murat Kalıç, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve Karacabey Müftüsü Naci Yalçınkaya, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı. Mustafakemalpaşa İlçe Müftüsü Ahmet Büyükgül, yaptığı konuşmada hafızlığı tamamlayan öğrencileri kutlayarak, programa katılan herkese teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Murat Kalıç ise hafızlığını tamamlayan öğrencileri tebrik ederken, çocuklarının hafız olması için gayret gösteren velilere de teşekkür etti.

Yoğun ilginin olduğu programda hafızlığını tamamlayan 14 öğrenci, ezbere Kur’an-ı Kerim okudu. Daha sonra hafızlara Mustafakemalpaşa Müftülüğü, Mustafakemalpaşa Belediyesi, Mustafakemalpaşa Din Görevlileri Derneği, Mustafakemalpaşa Kur’an Kursu Öğrencilerini Koruma Derneği, İlim Yayma Cemiyeti Bursa Şubesi ve vatandaşlar tarafından hediyeler takdim edildi. Karacabey Müftüsü Naci Yalçınkaya’nın dua etmesi ile birlikte program yemek ikramı ile sona erdi.