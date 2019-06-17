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Mustafakemalpaşa’da avcı bayramı

Mustafakemalpaşa Tatkavaklı Avcılar kulübü, avcı bayramını kutladı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:45
Mustafakemalpaşa’da avcı bayramı

Mustafakemalpaşa Tatkavaklı Avcılar kulübü, avcı bayramını kutladı. Mustafakemalpaşa atış poligonunda yapılan etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Belediye başkanı Mehmet Kanar,Başkan yardımcıları,siyasi parti ilçe temsilcileri katıldı bayram havasında geçen etkinlikte Kanar bu tür etkinliklerin sonuna kadar destekçisi olacağız atış poligonun daha kullanışlı olabilmesi için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız dedi. Kulüp başkanı Samet Garip 2.cisi düzenlenen avcı bayramına katılan tüm misafirlere teşekkür ederim bu tür etkinliklerin devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz gençlerimizi atıcılık sporuna teşvik amaçlı olup kadın ve gençlerin katılımı sevindirici dedi kadınların yoğun katılımı dikkatleri çekti günün sonunda atışlarda derece yapanlara çeşitli hediyeler verildi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:45
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