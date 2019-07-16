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Mustafa Yıldızdoğan’dan S400 yorumu

Ünlü şarkıcı, besteci ve şair Mustafa Yıldızdoğan, Gaziantep’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle verdiği konserde, Türkiye’ye sevkıyatına başlanan Rus yapımı S400 füze savunma sistemleri ile ilgili, “Kızıl elma yakındır, güzel gardaşım” yorumunda bulundu.

16 Temmuz 2019 Salı 11:15
Mustafa Yıldızdoğan’dan S400 yorumu

Ünlü şarkıcı, besteci ve şair Mustafa Yıldızdoğan, Gaziantep’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle verdiği konserde, Türkiye’ye sevkıyatına başlanan Rus yapımı S400 füze savunma sistemleri ile ilgili, “Kızıl elma yakındır, güzel gardaşım” yorumunda bulundu.


15 Temmuz darbe girişiminin 3’üncü yıldönümü nedeniyle Gaziantep’te de Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi. Kortej yürüyüşünün ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikler, akşam namazının kılınması ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



Acı hatıralar kum sanatıyla hatırlatıldı


Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir, 15 Temmuz gecesi yaşananları kumla yaptığı görsellerle tekrar hatırlattı. Çelikdemir’in gösterisinin ardından protokol konuşmaları yapıldı. Programın ilk bölümü, tüm şehitler için yapılan dua ile sona erdi.


Programın ikinci bölümünde ise Şan Eğitmeni ve Müzik Öğretmeni Ceylan Bozoğlu Balcı, ilkokula giden bir öğrencisi ile birlikte sahne aldı. Müzik öğretmeni Balcı, kendi yazıp bestelediği ve Gaziantep Valiliği tarafından klip çekilen 15 Temmuz Marşı’nı seslendirdi.


Programda alandakilere, 15 Temmuz’un 3’üncü yıldönümü nedeniyle İstanbul’da gerçekleştirilen etkinliklere katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması da dinletildi.



Ünlü sanatçıdan S400 değerlendirmesi


Programın devamında şarkıcı, besteci ve şair Mustafa Yıldızdoğan sahne aldı. Kariyeri boyunca gençliği MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’e benzetilen Yıldızdoğan, söylediği kahramanlık türküleri ile alandakileri coşturdu. Eşinin Gaziantepli olduğu belirten Mustafa Yıldızdoğan “Kızıl elmam” isimli şarkısından sonra, Rusya’dan Türkiye’ye sevkıyatı devam eden S400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi ile ilgili yorum yaptı. Yıldızdoğan, “Kızıl elmayı ben 20 yıl önce yazdım. Birileri Amasya elmasından falan bahsettiğimi zannediyordu. Ama Afrin harekatı esnasında ise bir askerimiz nereye gidiyorsun denildiğinde, “kızıl elma” deyince, bir ABD’nin, vatan hainlerinin, devlet düşmanlarının “alamaz, alamaz” dediği S400’ler Türkiye’ye gelince Allah’ın izniyle umut penceremiz açıldı. Kızıl elma yakındır, güzel gardaşım. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında, Allah’ın izniyle onun için kim bize yan gözle bakarsa baksın, kim bizi sevmezse sevmesin umurumuzda değil. Biz yeteriz birbirimize” diye konuştu.


Mustafa Yıldızdoğan, yıllardır dilden dile söylenen “Ölürüm Türkiyem” türküsü ile ilgili ise “Dilaver Cebeci 14 yaşındayken, benim doğduğum 1967 yılında “Ölürüm Türkiyem” şiirini yazıyor. 15 Temmuz gibi hain darbe sonrasında, isminin önünde gazi unvanı olan, Şahinbeylerin, Karayılanların, Şehitkamillerin toprağında “Ölürüm Türkiyem” demek bambaşka güzel bir ifade oluyor. Hürriyetin ve özgürlüğün kıymetini Gaziantep bilir, Gaziantepliler bilir” dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür


Yıldızdoğan, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin vatan hainlerine karşı dik duruş sergilediğini vurgulayarak, "Rabbim bu millete vatansızlığı göstermedi. Kıyamete kadar da Allah’ım vatansız bırakmasın. Vatansız olanları görüyoruz. Bu yüce Türk milletini vatansız bırakmak için dünya el birliği yapmış, “dostumuz, dindaşımız, müttefikimiz” diyenlerin hepsi bizi vatansız bırakmak için uğraşıyor. 15 Temmuz gecesi yaşadıklarımız da böyle bir şey. Sele karşı, rüzgara karşı dik duracaksınız. Türkiye Cumhuriyeti Devlet’nin başında dik duran, sağlam duran bir Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan durduğundan dolayı onlar başarısız olmuşlardır. Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanındayım, demokrasinin yayındayım diyerek hükümete destek veren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dik durması nedeniyle Allah’a şükür bugün Türkiye Cumhuriyeti ayakta, bayrağımız dalgalanıyor. Günde 5 vakit ruhumuzu ezanlarımız okşuyor” diye konuştu.


Bahadır Yenişehirlioğlu’nun söyleşisi ve selaların okunması ile süren program sabah namazı vaktine kadar devam etti.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 11:15
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