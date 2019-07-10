Mustafa Yalçın: “Talas’ta öğrencilerin yüzde 20’sini spora başlatacağız”

Talas’ta belediye öncülüğünde eğitim ve spor camialarıyla birlikte yürütülen çalışmada, ilçedeki öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve spora yönlendirilmesiyle ilgili istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Talas Belediyesi Meclis Salonundaki toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcileriyle, okullardaki beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, öğrencileri zararlı alışkanlıklardan koruyacak sportif faaliyetlerin önemini belirterek, “Seçim kampanyasında vadettiğimiz projelerimizden biri de ilçemize öğrencilerimizle ilgili sporcu fabrikası kazandırılmasıydı. İlgili kurumlarla yaptığımız görüşme sonucu böyle bir toplantıyı düzenledik” dedi.

Donanımlı bireylerin önemine dikkat çeken Başkan Yalçın, “Bir öğretmen ve belediyeci olarak hepimizin görevi donanımlı insan yetiştirmek. Bu noktada gençlerimizin, çocuklarımızın nelere ihtiyacı olduğunu, hangi yöntemlerin belirlenmesi gerektiği gibi konularda fikir alış verişinde bulunuyoruz. Her zaman, her yerde yetenekli biri vardır. Bizler, yetenekli çocuklarımızı şimdiden kazanarak, geleceğe hazırlamak gibi bir sorumluluğa sahibiz. Bu toplantıdan çıkacak kararlar yol haritası belirleme adına çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Başkan Yalçın, hedeflerinden bahsederek şunları söyledi: “Talas’ta öğrencilerimizin yüzde 20’sini spora başlatmak için hedef koyalım. Hangi branşa geçeceğini Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, okul müdürleri ve beden eğitimi öğretmenlerimizle birlikte çalışacak. Bundan sonra nisan ayında tamamlanmak üzere bütün branşlarda bir turnuva takvimi oluşturalım. İnşallah çocuklarımız için güzel işler yapmak üzere düzenlediğimiz bu toplantı hayırlı olsun.”