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Mustafa Varank Endonezyalı mevkidaşıyla uçakta görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı için Arjantin'e gelen ve saatler sürecek yolculukla İstanbul'dan aktarmalı olarak ülkesine dönecek Endonezya İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Rudiantara'yı TC-ATA uçağına davet ederek 17 saat süren yolculukta ikili görüşme yaptı.

26 Ağustos 2018 Pazar 13:27
Mustafa Varank Endonezyalı mevkidaşıyla uçakta görüştü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı için Arjantin'de bulunan ve 33 saatlik bir yolculukla İstanbul'dan aktarmalı olarak ülkesine dönecek Endonezya İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Rudiantara'yı TC-ATA uçağına davet ederek 17 saat süren yolculukta ikili görüşme gerçekleştirdi.

Arjantin’in Salta kentinde düzenlenen G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı sona erdi.

Türkiye'yi temsilen toplantılara katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Rusya, Çin, Arjantin ve bazı ülkelerin bakanlarıyla ikili görüşmeler yaptı.

ENDONEZYALI BAKAN DAVETİ KABUL ETTİ

Varank, iki gün süren toplantıda Endonezya İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Rudiantara ile de sohbet etti. Endonezyalı bakanın Salta'ya gelirken Türk Hava Yolları'nı (THY) kullandığını, çok memnun kaldığını ve dönüşte de 33 saat süren bir uçuşla İstanbul'dan aktarmalı ülkesine döneceğini söylemesi üzerine Varank, Rudiantara'yı TC-ATA uçağına davet etti. Konuk bakan ise hem zamandan tasarruf edeceğini hem de İstanbul-Cakatra uçuş saatine kadar İstanbul'da gezme fırsatı bulacağını belirterek daveti kabul etti.

İki bakanı taşıyan Gulfstream G550 tipi uçak, cuma günü TSİ 23.15'te Salta'dan hareket etti. Yaklaşık 17 saat süren uçuş İstanbul Atatürk Havalimanı’nda sona erdi.

Bakan Varank ile Rudiantara, 41 bin feet yükseklikte ikili görüşme de yaptı. Görüşmede, iki ülke arasında teknolojik dönüşüm projeleri ve savunma sanayisi alanında iş birliği gibi konular gündeme geldi. Görüşmede Endonezya'da başarılı olan girişim sermayesi projeleri konusunda da fikir alışverişinde bulunuldu.

Öte yandan, Bakan Varank'ın talimatıyla konuk bakana İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerinin gezdirildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 13:27
  1. İstanbul
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  3. G20 Dijital Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı

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