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Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu CEO'su Karakaş'ı kabul etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Gürcan Karakaş’ı kabul etti.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 18:28
Mustafa Varank, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu CEO'su Karakaş'ı kabul etti

İstanbul Dolmabahçe’de gerçekleşen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve  CEO Mehmet Gürcan Karakaş görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü.

Bakan Varank, görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu CEO’su sayın Mehmet Gürcan Karakaş ile verimli bir toplantı yaparak projenin yol haritasını değerlendirdik. Elektrikli otomobil, ileri teknoloji ekosisteminin de önemli bir öncüsü olacaktır." dedi.

"Bu sadece bir otomobil projesi değil yeni bir ekosistem oluşturma hamlesidir"

Bu alanda başarılı olunması gerektiğini vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ile ortaya çıkan bu projenin takipçisiyiz. Ülkemizin gelecekte çok önemli fırsatları yakalayabilmesi için otomobil projesinin mutlaka başarılı olması gerekiyor. Bu sadece bir otomobil projesi değil, yeni bir teknolojik ekosistem oluşturma hamlesidir. Dünyanın nereye yöneldiğinin farkındayız. Artık akıllı şehirler ile entegre otomotiv teknolojileri, yapay zeka tabanlı otonom sürüş algoritmaları, akıllı şarj alt yapıları ve benzeri alanlarda girişimci firmalarımız için fırsatlar bulunmaktadır. Bu fırsat penceresini çok iyi değerlendireceğiz. Dünya ile rekabette insan kaynağımız da, cesaretimiz de fazlasıyla var." 

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 18:28
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