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Mustafa Varank kimdir? Yeni kabinede Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanı mı oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini oluşturunca son dakika olarak yeni kabinede yer alacak isimler de konuşulmaya başlandı. Yeni kabinede Sanayi Bakanı Mustafa Varank olduğu iddia edildi. Mustafa Varank kimdir?

09 Temmuz 2018 Pazartesi 22:23
Mustafa Varank kimdir? Yeni kabinede Mustafa Varank Sanayi ve Teknoloji Bakanı mı oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinesini oluşturunca son dakika olarak yeni kabinede yer alacak isimler de konuşulmaya başlandı. Yeni kabinede Sanayi Bakanı Mustafa Varank olduğu iddia edildi. Yeni sistemin Sanayi Bakanı Mustafa Varank kimdir?

MUSTAFA VARANK KİMDİR?

Mustafa Varank haberimizin başında da belirttiğimiz gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden biri olarak göze çarpıyor. İmam Hatip Lisesi mezunu olan Mustafa Varank üniversite eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Siyasi Bilimler Akademisi'nde tamamlandı. ODTÜ'den mezun olduktan sonra yurt dışına çıkan Mustafa Varank burada eğitimine bir süre sonra daha devam etti. Mustafa Varank halen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapıyor ve yeni yönetim sisteminde kabinde Sanayi ve Kalkınma Bakanı olacağı iddia ediliyor. Mustafa Varank ile ilgili dikkat çeken bir diğer detay ise ağabeyi İlhan Varank'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehir olması. İlhan Varank'ın 15 Temmuz gecesi Vatan Caddesi'nde ki direnişe katılmış buradan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına gitmişti. İlhan Varank o sırada vatandaşlara ateş açan darbeciler tarafından şehit edilmişti.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 22:23
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