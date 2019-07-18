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Mustafa Varank: 127 araştırmacı Türkiye'nin başarı hikayesinin parçası olmaya hak kazandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında, 98'i Türk, 29'u yabancı olmak üzere toplam 127 araştırmacı Türkiye'nin yazacağı başarı hikayesinin bir parçası olmaya hak kazandı" dedi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 13:54
Mustafa Varank: 127 araştırmacı Türkiye'nin başarı hikayesinin parçası olmaya hak kazandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nın sonuçlarını açıkladıklarını belirterek, "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında, 98'i Türk, 29'u yabancı olmak üzere toplam 127 araştırmacı Türkiye'nin yazacağı başarı hikayesinin bir parçası olmaya hak kazandı." dedi.

Çaycuma ilçesinde düzenlenen 3. Batı Karadeniz Yapı, Dekorasyon ve Mobilya Fuarı'nın açılış töreninde konuşan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından aralık ayında yürürlüğe konan TÜBİTAK Lider Araştırmacılar Programı'nın sonuçlarının belli olduğunu bildirdi.

Programa kabul edilen isimlerin Türkiye'nin yazacağı başarı hikayesinin bir parçası olmaya hak kazandığını vurgulayan Varank, kazanan isimlere bakıldığında Türkiye'nin geleceğine olan inancın görüldüğünü dile getirdi.

Çağın en büyük ihtiyaçlarından birinin nitelikli insan gücü olduğunu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu ihtiyacı karşılamak için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Varank, "Bu kapsamda, TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'yla küresel rekabet gücümüzü arttıracak alanında uzman araştırmacıları ülkemize davet ettik. Yaptığımız davete dünyanın önde gelen üniversitelerinden ve özel sektör kuruluşlarından toplamda 242 başvuru aldık. Titizlikle sürdürülen değerlendirmeler sonrasında Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nın sonuçlarını bugün itibarıyla ilk kez açıklıyoruz. Kazanan araştırmacılar, sonuçları TÜBİTAK'ın internet sitesinden öğrenebilirler." diye konuştu.

"Beklentileri karşılayan bir sonuç"

Beklentileri ziyadesiyle karşılayan bir sonucun ortaya çıktığını ifade eden Bakan Varank, "Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı kapsamında, 98'i Türk, 29'u yabancı olmak üzere toplam 127 araştırmacı Türkiye'nin yazacağı başarı hikayesinin bir parçası olmaya hak kazandı." dedi.

Kazanan isimler incelendiğinde Türkiye'ye duyulan güvenin, Türkiye'nin geleceğine olan inancının çok net bir şekilde görülebildiğine dikkati çeken Varank, destek kazanan araştırmacılardan 58'inin Amerika Birleşik Devletleri'nden, 16'sının İngiltere'den, 9'unun Almanya'dan, 8'inin de Hollanda'dan başvuru yaptığı bilgisini verdi.

"Faydalı sonuçlar olacak"

Programda dünyanın en iyi ilk 10 üniversitesi arasında sayılan MIT, Stanford, Harvard, Oxford ve Yale'den araştırmacılar olduğunu aktaran Bakan Varank, yine dünya devi şirketlerde görev yapmakta olan isimlerin de programda bulunduğunun altını çizerek "İnanıyorum ki, bu program ülkemiz ve milletimiz için çok faydalı sonuçlar doğuracaktır." ifadelerini kullandı.

Liste 24 Temmuz'da açıklanacak

Bu arada, bilim insanları, daha önce kendilerine verilen şifreyle programa kabul edilip edilmedikleri TÜBİTAK'ın internet sitesinden öğrenebilecek. Kazananların tam listesi, 24 Temmuz'da düzenlenecek TÜBİTAK'ın 56. kuruluş yıl dönümünde açıklanacak.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:54
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