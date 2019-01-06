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Mustafa Tuna’nın yeni görevi ne olacak? TOKİ Başkanı Mustafa Tuna mı olacak?

Mustafa Tuna son dakika haberleri. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde aday gösterilmedi. Mustafa Tuna’nın yeni görevi ne olacak? Mustafa Tuna nereye atanacak? Mustafa Tuna’nın yeni görev yeri son dakika olarak açıklandı. Mustafa Tuna TOKİ Başkanı mı olacak?

06 Ocak 2019 Pazar 22:52
Mustafa Tuna’nın yeni görevi ne olacak? TOKİ Başkanı Mustafa Tuna mı olacak?

Mustafa Tuna son dakika haberleri... AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde aday gösterilmedi. Mustafa Tuna’nın yeni görevi ne olacak? Mustafa Tuna nereye atanacak? Mustafa Tuna’nın yeni görev yeri son dakika olarak açıklandı.

CNN Türk’te Hande Fırat’ın moderetörlüğünde Gece Görüşü programında gazeteci̇ler Abdulkadi̇r Selvi̇, Gürkan Hacır, Murat Çeli̇k ve Si̇yaset Bi̇li̇mci̇ Prof. Dr. Mehmet Şahi̇n gündeme ilişkin görüşlerini açıkladı. Gece Görüşü programında Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın TOKİ Başkanı olacağını iddia etti. TOKİ Başkanı Ergün Turan 31 Mart 2019 yerel seçimlerde AK Parti İstanbul Fatih belediye başkan adayı olmuştu. Toplu Konut İdaresi Başkanlık görevine, vekaleten Ömer Bulut'un atanmıştı.

Mustafa Tuna kimdir?

Mustafa Tuna 1957 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğdu. 1980 senesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden inşaat mühendisi olarak mezun oldu. 1982 yılında, İTÜ İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden yüksek mühendis unvanı aldı. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Louisiana State Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1998'de doçent oldu. Bunun yanında İTÜ Mezunları Eğitim Vakfı Başkanlığı, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği Üyeliği, AGİTPA Türk Grubu Üyeliği ile Su Kirlenmesi Araştırmaları ve Kontrolü Türk Milli Komitesi Üyeliği de yaptı. İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 1995 yılında kendisine Doktor Yüksek Mühendis unvanı verildi. 2002 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde Ankara milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 2009-2014 yerel seçimlerinde de Sincan belediye başkanı oldu. Mustafa Tuna, 6 Kasım 2017 tarihinde, Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni Başkanı seçildi.

 

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 06 Ocak 2019 Pazar 22:52
  1. Sivas
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Mustafa Tuna hangi göreve getirilecek?
  5. Mustafa tuna TOKİ Başkanı mı olacak?

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