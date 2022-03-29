Mustafa Toprak kimdir? Mustafa Toprak nereli kaç yaşında?

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Mustafa Toprak kimdir?

Mustafa Toprak 1964 yılına Erzincan'da doğdu. Türk bürokrat. 2013-2016 yılları arasında İzmir Valiliği görevini sürdürmüştür. 1964 yılında Erzincan'nda doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Emet Kaymakam vekilliği, İncesu, Taşlıçay, Ahlat Kaymakamlığı, Rize Vali Yardımcılığı, Mülkiye Müfettişliği, Devlet Bakanı Başdanışmanlığı, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği yapmıştır.

Çorum ve Diyarbakır valiliklerinin ardından 3 Mayıs 2013 tarihli atama kararıyla İzmir Valiliğine atanmıştır. 1 Haziran 2016 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Malatya Valiliğine atanmıştır. 21 Haziran 2017 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Merkez Valiliği görevine getirilmiştir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.