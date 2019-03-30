Türkücü Mustafa Topaloğlu’nun acı günü Türkücü Mustafa Topaloğlu’nun abisi Mehmet Topaloğlu geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Onur Akay, ‘Uzaylı Türkücü’ lakaplı Mustafa Topaloğlu’nun abisi Mehmet Topaloğlu'nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini belirtti. Cenaze bilgilerini de paylaşan Onur Akay, “Mustafa Topaloğlu, abisi Mehmet Topaloğlu’nu kaybetti. Tedavi gördüğü Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastane'sinde geçirdiği kalp krizi sonucu dün sabah saat 07.00'da hayatını kaybeden Mehmet Topaloğlu'nun vefatı, kardeşi Mustafa Topaloğlu'nu yıktı. Topaloğlu, cenaze için Karasu’ya gitti ve bugün 30 Mart 2019 Cumartesi günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında, abisini Karasu Mezarlığı’nda toprağa verecek. Nur içinde yatsın” ifadelerini kullandı.

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