Mustafa Topaloğlu kalp krizi mi geçirdi? Mustafa Topaloğlu sağlık durumu nasıl?

Ünlü türkücü Mustafa Topaloğlu, sabah saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Peki Mustafa Topaloğlu’nun sağlık durumu nasıl? Mustafa Topaloğlu hangi hastanede tedavi görüyor? Mustafa Topaloğlu kimdir ve nerelidir?

Menajeri Fatih Dal, Topaloğlu'nun İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi altında tutulduğunu söyledi.

Sanatçı Mustafa Topaloğlu’nun kalbinde bulunan damarların tıkandığı ve bunun üzerine anjiyoplasti tekniğini kullanarak stent takıldığı bilgisine ulaşıldı. Bu sabah saatlerine karşı rahatsızlanarak eşi tarafından hastaneye kaldırılan Topaloğlu’nun şu sıralar yoğun bakım ünitesinde uyutularak tedavisinin sürdüğü belirtildi.

MUSTAFA TOPALOĞLU KİMDİR?

Mustafa Topaloğlu, 1 Ocak 1957 tarihinde Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya gelen Türk şarkıcıdır. İsmi "Emine" adlı albümüyle Türkiye'de herkes tarafından tanınmıştır. 1990'larda kardeşi Hilmi Topaloğlu ile birlikte kurduğu Prestij Müzik şirketi ile birçok albüm yayınlamıştır. "Taktım" adlı şarkısının klibi uzay dekorlarıyla çekilmiş ve medyada uzunca bir süre konuşulmuştur. Aynı zamanda magazin dünyasında "Uzaylı Türkücü" olarak da bilinmektedir.

2012'nin Mayıs ayında bir yarışma programında uzunca bir süre yarışmış ve televizyonlarda sık sık yer almıştır. ABD Başkanı Obama için yaptığı "Obama" adlı bir single'ı ile de çok konuşulmuştur.

Mustafa Topaloğlu'nun albümleri

- Beraber

- Beyaz Gelin

- Bizim Düğün

- Canım

- Emine

- Hedef İnsanlık

- Kafam Bozuk Bu Sıralar

- Keyf

- Konuş

- Makbule

- Memişler

- Muallim

- Taktım

- Yakarım Alimallah