Mustafa Soykök kimdir nerelidir? Manisa müftüsü kim oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanana atanan ve görevden alınma kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Resmi Gazete kararına göre Manisa Müftüsü Mustafa Soykök oldu.

Mustafa Soykök’ün Özgeçmişi

1979 yılında Manisa’da dünyaya geldi. Manisa İmam Hatip Lisesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde öğrenim gördü. Klasik usulle Arapça okudu. Öğrencilik yıllarında sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulundu. Arkadaşlarıyla birlikte “18 Mart’ın Sesi Diyalog” ve “Kule” dergilerini çıkarttı. Fakülte mezuniyetinden sonra bir süre ticaretle meşgul oldu. Sivil toplum çalışmalarında aktif görevler aldı. Farklı konularda konferanslar, seminerler ve eğitimler verdi.

2003 yılında Denizli Buldan Kaşıkçı Köyü’ne imam hatip olarak atandı. Askerlik dönüşü Burdur’da vaizlik yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 30 ay süreli haseki yüksek ihtisas eğitimini 2008 yılında İstanbul’da tamamladı. Manisa Gölmarmara ve Manisa İl vaizliği yaptı. Altı ay süre ile Amerika Birleşik Devletleri’nde New York Din Hizmetleri Ataşeliği emrinde görevlendirildi.

2010 yılında hadis alanında yüksek lisansını tamamladı. Doktora çalışmaları tefsir alanında devam etmektedir. Halen Diyanet İşleri Uzmanı olarak çalışan SOYKÖK, evli ve bir çocuk babasıdır.

Yayınlanmış Eserleri:

1- Uygarlıkların Çöküşü

2- Sahih Dindarlık

3- İnsanlığın Saadeti İçin Hz. Muhammed (sas)

4- Gençler İçin Helal Rehberi (Baskı Aşamasında)