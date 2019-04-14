Mustafa Sönmez serbest bırakıldı Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan iktisatçı yazar Mustafa Sönmez, serbest bırakıldı

İSTANBUL (AA) - Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan iktisatçı yazar Mustafa Sönmez, serbest bırakıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, gece saatlerinde gözaltına alınan Sönmez, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına getirildi.



Sönmez, burada nöbetçi savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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