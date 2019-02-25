Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesi Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldı

ANKARA (AA) - AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin Meclis kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin 1212 numaralı kararda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Genel Kurulun 24.02.2019 tarihli 57'nci Birleşiminde Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop seçilmiştir." ifadesi yer aldı.



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