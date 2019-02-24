Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesi

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığı'na seçilmesi dolayısıyla Malkara ilçesinde kutlama töreni düzenlendi.

Malkara AK Parti İlçe Başkanlığınca Hükumet Meydanı Atatürk Heykeli önünde düzenlenen törende vatandaşlar ve partililer meşale yaktı.

Malkara AK Parti Belediye Başkan Adayı Gediz Coşkun, burada yaptığı konuşmada, Şentop'un TBMM başkasını seçilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Şentop'un başkan seçilmesinin Tekirdağ için çok güzel olduğunu vurgulayan Coşkun, şunları kaydetti:

"Öncelikle kendisini buradan tebrik ediyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah bugün 24 Şubat Pazar günü Tekirdağ'ımız için çok önemli bir gün. Memleketimizin bir evladı o makamda. Çok gurur duyuyoruz. Kendisine tekrar başarılar diliyoruz. Bizler her zaman meclis başkanı hocamızın yanındayız. Durmadan, yılmadan Malkara'mız için çalışacağız. 31 Mart seçimlerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum."



