Mustafa Şentop,yeni TBMM Başkanı oldu
Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yer aldıAK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin Meclis kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.25 Şubat 2019 Pazartesi 02:47
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin Meclis kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin 1212 numaralı kararda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Genel Kurulun 24.02.2019 tarihli 57'nci Birleşiminde Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop seçilmiştir." ifadesi yer aldı.
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