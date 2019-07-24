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Mustafa Şentop: Türkiye vatandaşların haklarına riayet eden bir ülke

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye, komşularıyla ilişkilerini iyi tutmaya çalışan, vatandaşlarının haklarına riayet eden bir ülke." dedi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:37
Mustafa Şentop: Türkiye vatandaşların haklarına riayet eden bir ülke

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) kurucusu Dr. Sadık Ahmet'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katılmak üzere geldiği Batı Trakya'daki temaslarına İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'yi makamında ziyaret ederek başladı.

Müftülüğe gelişinde, kapıda kadın ve erkek din görevlilerince çiçekle karşılanan Şentop, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de bir muhacir olduğunu, İskeçeli soydaşları arasında bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Şentop, Türkiye'nin Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının meselelerini sürekli takip ettiğini belirterek, bunları iki ülke arasındaki ilişkilerde ve uluslararası alanda gündeme getirdiğini ifade etti.

Türkiye'nin gerek insan hakları gerekse başka alanlarda vatandaşların ve soydaşların durumunun iyileşmesi için gayret gösteren bir ülke konumunda olduğuna işaret eden Şentop, "Bu konuda dikkatle hareket ediyoruz." dedi.

"Türkiye vatandaşların haklarına riayet eden bir ülke"

Şentop, Türkiye'nin anlaşmalara ve ahidlerine saygılı büyük bir devlet olduğunu, aynı şeyi diğer ükelerden de beklediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye, komşularıyla ilişkilerini iyi tutmaya çalışan, vatandaşlarının hangi dinden, ırktan, kökenden olursa olsun anayasanın, insan hakları belgelerinin ve uluslararası sözleşmelerin vermiş olduğu haklarına riayet eden bir ülke. Türkiye bunu, başta komşuları olmak üzere bütün dünya ülkelerinden de bekliyor."

Şentop, programı kapsamında Gümülcine'ye geçerek, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'le bir araya gelecek, akşam saatlerinde de Sadık Ahmet'in Kahveci Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenecek anma törenine katılacak.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 17:37
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