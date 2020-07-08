TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem ikinci devre başkanlık seçimi için toplandı. AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, yeniden TBMM Başkanı seçildi. Genel Kuruldaki üçüncü tur oylamaya 557 milletvekili katıldı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 328, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç 134, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 51, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 37 oy aldı. 7 oy geçersiz sayıldı.

Buna göre, Mustafa Şentop, üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301'in üzerinde oy alarak, yeni TBMM Başkanı seçildi.

Mustafa Şentop kimdir? | Mustafa Şentop hayatı

Prof. Dr. Mustafa Şentop 6 Ağustos 1968 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya geldi. Şentop, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı.

Mustafa Şentop 1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisansüstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu.

Prof. Dr. Mustafa Şentop, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Şentop, 24, 25 ve 26. Dönemde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği görevini yürüttü. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK Parti'yi temsilen görev aldı. 26. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 27. Dönemde AK Parti Tekirdağ Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Aynı dönemde TBMM Başkanvekili olarak görevi yapmakta iken 24 Şubat 2019 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına seçildi.