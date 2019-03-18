0553 313 94 23

Mustafa Savaş’ın Şehitleri Anma Günü mesajı

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.

18 Mart 2019 Pazartesi 10:00
Mustafa Savaş’ın Şehitleri Anma Günü mesajı

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 104.Yıldönümü dolayıyla anma mesajı yayınladı.


Savaş mesajında, “ Tarihi günleri hep birlikte yaşıyoruz. Aziz milletimizin içerisinde bulunduğu bu coğrafya bizlere ayrı bir sorumluluk ve çok önemli görevler yüklüyor.Bizlerin milletçe ve devletçe her günü çok önemli ve bir o kadar dikkat edilmesi gereken günler. Pusuda bekleyen dışarıdaki şer güçler ve içerideki hain işbirlikçileri bizlerin en zayıf anını beklemeye devam ediyor. Tarihler gelip geçiyor, fakat ne niyetleri değişiyor, ne de bu isteklerinden bir saniye olsun vazgeçiyorlar. Bugün, 18 Mart Çanakkale Zaferimizin 104. Yıldönümü. Vatan toprakları üzerinde gözleri olanlara genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle, büyük bir ders verişimizin yıldönümü. Vatansa konu, bayraksa mevzu, milletin namusuysa dava, işte o vakit bizde durumlar değişiyor. Analarının gencecik o kınalı kuzuları parçalamaya hazır bir aslan oluyor, elleriyle merhamet ve şefkat dağıtan analarımız da düşmanı engellemek için demir bir yumruğa dönüşüyor. On yıllar geçtikçe acaba bu hissiyat değişmiş midir diye düşünen ve bir kez daha sinsice planlar kuran o hainler, 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi yine gereken cevabı alıyor ve almaya devam edecek. Kahraman milletim ne tankın paletinden korkuyor, ne de uçaktan yağan bombadan çekiniyor. İşte bu milletçe ve devletçe bizi farklı kılan en büyük gerçek. Bizler de siyasetçiler olarak bu kahramanlarımızın çok önemli bu vatan savunmasını, demokrasi temelinde bir mücadeleyle desteklemenin gayretiyle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Kuşaklar değişse de ilelebet sürecek bu kutlu davada, Çanakkale şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 10:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geçen yıl Eskişehir çiftçisine 198 milyon lira hibe desteği ödendi
    1. Geçen yıl Eskişehir çiftçisine 198..
    2. 17 yaşındaki kızdan 21 gündür haber..
    3. Erdoğan’ın 1 milyarlık ordusu!
    4. Trabzon Toptancı Balık Hali son..
    5. Vestel müşteri memnuniyetinde 6 yıldır..
    6. İstikbal Mobilya Kayserispor’da..
    7. Tirebolu Belediye Başkanı Karabıçak:..
    8. GRAFİKLİ - Fenerbahçe Beko, Avrupa'da..
    9. "İlk olmak her zaman zor ve gurur..
    10. “Türk kahvesi, Türk kültürüyle ismi..
    11. E-İhracatın geleceği İzmir’de..
    12. AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk:..
    13. VakıfBank BusinessCard ile BP..
    14. “Otonom araçlarla ezberler bozulacak”
    15. Muğla’da 18 Mart etkinlikleri
    16. Elazığ’da ‘Küçük Yüreklerden Bilinçli..
    17. Burak Çileli’den “Avrupa-Merkezcilik”..
    18. 33 yıldır protez kolları ile..
    19. Kocaeli’deki terör operasyonunda..
    20. Şehit aileleri ve gazilere Çanakkale..
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Acun Ilıcalı'nın parlattığı skandal isimlere bir yenisi daha eklendi!
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! Sadece büyüklüğüyle değil, tasarımıyla da ilk olacak
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu