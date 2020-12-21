Mustafa Sarıgül'in partisinin adı nedir? Mustafa Sarıgül kimdir?

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi'nin siyasi parti tanıtımı İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıda açıkladı.

Mustafa Sarıgül'in partisinin adı nedir?

Mustafa Sarıgül'ün partisinin ismi 'Türkiye Değişim Partisi' oldu. Partinin logosu, Anadolu ve Trakya’yı simgeleyen iki kalpten ve iki kıtayı birleştiren bir yıldızdan oluşuyor.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partinin kurucular kurulu ile Anıtkabir'i ziyaret etti.

Mustafa Sarıgül başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Sarıgül'ün mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektiren Sarıgül ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Sarıgül, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"TDP, Atatürk ilkelerini savunan, Cumhuriyetin değerlerini geliştirerek koruyan, evrensel hukuk kurallarına uyan, inançlara saygılı, laikliği yaşatan, üretimi destekleyen, emeği koruyan, 'hudut ve bayrak birliği' diyen demokratik kitle partisidir.

Mustafa Sarıgül kimdir?

Mustafa Sarıgül 15 Kasım 1956'da Erzincan'ın İliç ilçesinin Güngören köyünde doğdu. Ailesinin İstanbul’a yerleşmesi sebebiyle öğrenimine burada devam etti. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. Eğitimi'nin ardından iş hayatına atılarak Kağıthane Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT Genel Müdürlüğü'nde çalışmalarda bulundu. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılarak siyasete başladı. Bu dönemde partinin gençlik kolu yönetim kurulu sekreterliği, gençlik kolu yönetim kurulu başkanlığı, ilçe başkanlığı ile il başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü.

1987 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde de Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den 18. Dönem İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 1999 yerel seçimlerinde de Şişli belediye başkanı oldu. 2002 yılında da DSP'den istifa ederek Yeni Türkiye Partisi'ne katıldı. Fakat YTP'nin siyasi anlamda bir varlık gösterememesi üzerine yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Ancak

24 Mart 2005 tarihinde partinin yüksek disiplin kurulu tarafından kurultayı arbede ve şiddet ortamına çevirdiği gerekçesiyle CHP'den tasfiye edildi.

2008 senesinde de Demokratik Sol Parti'ye katıldı. 31 Ekim 2013'de düzenlediği bir basın toplantısında da yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldığını duyurdu. Öte yandan 2014 yerel seçimlerinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Sarıgül, Kadir Topbaş'a 7 puan farkla yenilmişti.