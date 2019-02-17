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Mustafa Sarıgül’den öğrencilere"e-Dershane" sözü

DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Feriköy’de düzenlediği seçim mitinginde ilçedeki öğrencilere e-dershane sözü verdi.

17 Şubat 2019 Pazar 16:27
Mustafa Sarıgül’den öğrencilere"e-Dershane" sözü

DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Feriköy’de düzenlediği seçim mitinginde ilçedeki öğrencilere e-dershane sözü verdi. Önümüzdeki seneden itibaren lise ve üniversite sınavına hazırlanacak öğrenciler için ücretsiz e-dershane hizmetini başlatacaklarını söyleyen Sarıgül, "Velilerimizin üzerinden büyük bir yükü alacağız. Çocuklarımız artık evlerindeki bilgisayarlardan, e-dershane hizmeti ile, hiçbir ücret ödemeden sınava hazırlanacaklar. Şişli’de üniversite mezunu olmayan hiçbir gencimiz kalmayacak" dedi.


DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Feriköy Paşa Mahallesi’nde miting düzenledi. Binlerce kişinin katıldığı mitingde vatandaşlara hitap eden Sarıgül, İlçede gerçekleştirmeyi planladığı projelerle ilgili bilgi verdi. 1 Nisan’dan sonra, 24 saat çalışacak bir belediye hedeflediklerini söyleyen Mustafa Sarıgül, öğrencilere de bir müjde verdi.


"Bugüne kadar Şişli’de en büyük yatırımı eğitim kurumlarına sağladık.


Öğrenci velilerinin dershane yükünü kaldıracaklarını belirten Sarıgül, “Bugün buradan bütün anne babalara, bütün velilerimize bir müjde vermek istiyorum. Sevgili anne babalar, Şişli’ye e-dershane geliyor. Çocuklarınızı liseye ve üniversiteye hazırlarken büyük bir ekonomik yükün altına giriyorsunuz. Dershaneler için önemli rakamlar harcamak zorunda kalıyorsunuz. Biliyorum ki bir çok aile bu yükün altından kalkmakta zorlanıyor. Artık bu yükü velilerimizin sırtından alıyoruz. Çünkü Şişli’ye e-dershane sistemi geliyor. Önümüzdeki seneden itibaren, çocuklarımız dershaneye gitmeyecek, dershane çocuklarımızın ayağına gelecek” dedi.


“Dershane yükünü velilerin sırtından alıyoruz”


Dershane yükünü velilerin sırtından alacaklarını vurgulayan Sarıgül, “Sınava hazırlanan bütün çocuklarımızın her birine sene başında e-dershane kartı vereceğiz. Çocuklarımız bu kartla, bütün bir yıl boyunca, evlerindeki bilgisayardan dershanedeki sistemin aynısına ulaşacaklar. Dershanede aldıkları eğitimin aynısını, bu sistemle evlerindeki bilgisayarda alacaklar. Ve bunun için hiçbir ücret ödemeyecekler. Bunu sosyal belediye olarak, Şişli Belediyesi olarak biz sağlayacağız. Bu sistem on-line olarak devam edecek. Burada her hafta eğitimler olacak, testler olacak, deneme sınavları olacak. Kısacası çocuğunuzu liseye ve üniversiteye biz hazırlayacağız. Çünkü çocuklarımızın geleceği bizim için her şeyden daha önemli" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 16:27
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