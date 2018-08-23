Mustafa Sarıgül siyasete geri mi dönüyor? Mustafa Sarıgül yerel seçimlerde CHP'den aday gösterilecek mi? 

24 Haziran seçimleriyle birlikte kazanların kaynadığı CHP’de haftalardır kongre krizi sürdü. Muhaliflerin topladıkları imzaları genel merkeze vermişlerdi. CHP yönetimi imzaların yeterli olmadığına karar vererek kongrenin yapılmayacağını kararlaştırmıştı. CHP’de kongre krizi durulmuş gibi görünse de hem CHP yönetimi hem de muhalifler kozlarını yerel seçimlerde paylaşacak. 10 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerden başarı elde etmek istiyor. Onun için de muhaliflerin kongre taleplerini yerel seçim bahanesiyle bastırdı. Muhalifler ise yerel seçimlerde CHP’nin kaybetmesi durumunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun artık geri dönmemek üzere genel başkan koltuğunu bırakmak zorunda kalacağına inanıyor. Kısacası CHP’de şimdi de yerel seçimler üzerinden koltuk kapmaca oynanıyor. Peki Mustafa Sarıgül nerede ve ne iş yapıyor? Mustafa Sarıgül siyasete geri dönecek mi? Yerel seçimlerde Mustafa Sarıgül aday olacak mı?

Şişli Belediye Başkanı ile davalık olan Mustafa Sarıgül bu aralar yine meydanlara indi. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 24 Haziran'ın ardından başlayan muhalefet rüzgarına Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de katıldı. Mustafa Sarıgül "Değişim Ekibi" dediği bir ekiple çalışmaların startını verdi. Bir dönem adı parti liderliği için de mücadele eden Mustafa Sarıgül, yeniden sahalara ineceğinin sinyalini verdi. Twitter hesabı üzerinden takipçileriyle mesaj paylaşan Sarıgül, Nazım Hikmet'in dizelerini paylaşarak "Umudumuz var, umut biziz. #DeğişimEkibi" dedi. Değişim ekibinin kimler olduğu hakkında ise bilgi vermedi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da Mustafa Sarıgül’ün sahalara indiğini Şişli’nin eski haline geri dönmesinin vaktinin geldiğini yazarak, Mustafa Sarıgül’ün Şişli Belediye Başkanlığına yeniden aday olması gerektiğini ima etti. Mustafa Sarıgül’ün siyasete geri döneceği artık bilinen bir gerçek. Peki Mustafa Sarıgül Şişli Belediye Başkanlığına mı aday olacak yoksa İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığına mı? Bu soruların cevabını önümüzdeki günlerde öğrenmiş olacağız.