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Mustafa Sarıgül, Şişli'de vatandaşlarla buluştu

CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül:- "Bana soruyorlar, 'Sarıgül nereden aday olacak?' diye. Meydan nereden aday olmamı istiyorsa, onu yapmakla mükellefim"

27 Ocak 2019 Pazar 17:16
Mustafa Sarıgül, Şişli'de vatandaşlarla buluştu

İSTANBUL (AA) - CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, "Bana soruyorlar, 'Sarıgül nereden aday olacak?' diye. Meydan nereden aday olmamı istiyorsa, onu yapmakla mükellefim." dedi.

Şişli Paşa Mahallesi'nde miting düzenleyen Sarıgül, siyasetin uzun ve zorlu bir yolculuk olduğunu, cesaret, kararlılık ve özveri gerektirdiğini söyledi.

CHP'den istifa ettiğini hatırlatan Sarıgül, "İktidar partisi bütün belediyelerde adaylarını açıklayıp hızlı bir çalışma içerisine girerken ana muhalefet seçime 2 ay kala adaylarını hala açıklamadı. Beklemekten ve bekletilmekten yoruldum. Kırgınlığım CHP yönetiminedir, asla CHP'li kardeşlerime değildir." diye konuştu.

Yerel seçim kampanyasını "Sevgi kazanacak" sloganıyla devam ettireceklerini dile getiren Sarıgül, gelecek hafta Şişli için hazırladıkları önemli projeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını açıkladı.

"Bana soruyorlar, 'Sarıgül nereden aday olacak?' diye. Meydan nereden aday olmamı istiyorsa, onu yapmakla mükellefim." diyen Sarıgül, alandaki vatandaşlarla beyaz güvercin uçurdu.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 17:16
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