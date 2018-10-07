Mustafa Sarıgül Şişli için adaylığını resmen açıkladı

24 Haziran seçimleriyle birlikte kazanların kaynadığı CHP’de haftalardır kongre krizi sürdü. Muhaliflerin topladıkları imzaları genel merkeze vermişlerdi. CHP yönetimi imzaların yeterli olmadığına karar vererek kongrenin yapılmayacağını kararlaştırmıştı. CHP’de kongre krizi durulmuş gibi görünse de hem CHP yönetimi hem de muhalifler kozlarını yerel seçimlerde paylaşacak. 8 seçim kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerden başarı elde etmek istiyor. Onun için de muhaliflerin kongre taleplerini yerel seçim bahanesiyle bastırdı. Muhalifler ise yerel seçimlerde CHP’nin kaybetmesi durumunda Kemal Kılıçdaroğlu’nun artık geri dönmemek üzere genel başkan koltuğunu bırakmak zorunda kalacağına inanıyor. Kısacası CHP’de şimdi de yerel seçimler üzerinden koltuk kapmaca oynanıyor. Peki Mustafa Sarıgül nerede ve ne iş yapıyor? Mustafa Sarıgül siyasete geri dönecek mi? Yerel seçimlerde Mustafa Sarıgül aday olacak mı?

Şişli Belediye Başkanı ile davalık olan Mustafa Sarıgül bu aralar yine meydanlara indi. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 24 Haziran'ın ardından başlayan muhalefet rüzgarına Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de katıldı.

"Şişli'yi yeniden marka yapacağız"

Eski Şişli Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Sarıgül, Şişli Belediye Başkanlığı’na yeniden aday olduğunu belirterek, yerel seçimlerde rekor bir oyla başkan olacağını söyledi. Sarıgül adaylığına ilişkin yaptığı açıklamada “Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Çoğu gitti azı kaldı. Bazılarının da gitme vakti geldi. 48 aydır bütün çalışma arkadaşlarımdan, sivil toplum kuruluşlarından, mahalle muhtarlarımızdan, dernek başkanlarımızdan ricam, kent konseyinin gösterdiği bu duyarlılığı bütün arkadaşlarımızın göstermesini rica ediyorum. Hayatta en zor şey arkadan hançerlenmektir. Hayatta en zor şey vefasızlıktır. Hayatta en zor şey bir kahvenin 40 yıl hatırını saymamaktır. Belediyemizde yıllarca birlikte görev yaptığım mesai arkadaşlarıma, emekçi kardeşlerime sesleniyorum. Hiçbirinizin asla endişesi olmasın. Birlikte Şişli’yi yeni baştan marka yapacağız.”