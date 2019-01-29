Mustafa Sarıgül DSP Şişli belediye başkan adayı mı oldu?

Mustafa Sarıgül son dakika. Mustafa Sarıgül, CHP yönetiminin kendisini oyaladığı söyleyerek, CHP’den istifa ettiğini duyurmuştu. Şişli’de seçim çalışmalarına hız veren Mustafa Sarıgül’ün Şişli belediye başkan adaylığı konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. Mustafa Sarıgül eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in partisi olan DSP’ye mi katılacak? Mustafa Sarıgül Şişli DSP belediye başkan adayı mı olacak?

Geçtiğimiz hafta CHP'den istifa ettiğini duyuran Mustafa Sarıgül bugün saat 12.00'de DSP Genel Merkezi'ni ziyaret etti ve DSP'den Şişle belediye başkan adayı oldu. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül'ün partilerinin Şişli Belediye Başkan adayı olduğunu duyurdu.

"Meydan nereden aday olmamı istiyorsa..."

CHP'den istifa ederek Şişli'den Belediye Başkan Adayı olacağını açıklayan Mustafa Sarıgül, Feriköy Yayla Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. CHP'den istifa eden Mustafa Sarıgül, "Bana soruyorlar, 'Sarıgül nereden aday olacak?' diye. Meydan nereden aday olmamı istiyorsa, onu yapmakla mükellefim." dedi.

"Beklemekten ve bekletilmekten yoruldum"

CHP'den istifa ettiğini hatırlatan Mustafa Sarıgül, "İktidar partisi bütün belediyelerde adaylarını açıklayıp hızlı bir çalışma içerisine girerken ana muhalefet seçime 2 ay kala adaylarını hala açıklamadı. Beklemekten ve bekletilmekten yoruldum. Kırgınlığım CHP yönetiminedir, asla CHP'li kardeşlerime değildir. Mektuplarımızı, broşürlerimizi, sevgilerimizi bütün Şişli ile buluşturdunuz. Ben ve 60 bin yol arkadaşım çalışmaktan bıkmadık. Ama beklemekten, belirsizlikten yorulduk. Biz çalışmaktan yorulmayız, çünkü çalışa çalışa kazanacağız" diye konuştu.

Mustafa Sarıgül 15 Kasım 1956'da Erzincan'ın İliç ilçesinin Güngören köyünde doğdu. Ailesinin İstanbul’a yerleşmesi sebebiyle öğrenimine burada devam etti. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu. Eğitimi'nin ardından iş hayatına atılarak Kağıthane Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT Genel Müdürlüğü'nde çalışmalarda bulundu. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılarak siyasete başladı. Bu dönemde partinin gençlik kolu yönetim kurulu sekreterliği, gençlik kolu yönetim kurulu başkanlığı, ilçe başkanlığı ile il başkan yardımcılığı görevlerini yürüttü.

1987 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde de Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den 18. Dönem İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 1999 yerel seçimlerinde de Şişli belediye başkanı oldu. 2002 yılında da DSP'den istifa ederek Yeni Türkiye Partisi'ne katıldı. Fakat YTP'nin siyasi anlamda bir varlık gösterememesi üzerine yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Ancak 24 Mart 2005 tarihinde partinin yüksek disiplin kurulu tarafından kurultayı arbede ve şiddet ortamına çevirdiği gerekçesiyle CHP'den tasfiye edildi.

Kadir Topbaş'a yenildi

2008 senesinde de Demokratik Sol Parti'ye katıldı. 31 Ekim 2013'de düzenlediği bir basın toplantısında da yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldığını duyurdu. Öte yandan 2014 yerel seçimlerinde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Sarıgül, Kadir Topbaş'a 7 puan farkla yenilmiştir.