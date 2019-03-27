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Mustafa Sarıgül Perpa Ticaret Merkezi’nde esnafı ziyaret etti

DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Perpa Ticaret Merkezi’ni ziyaret ederek esnafı gezdi.

27 Mart 2019 Çarşamba 13:32
Mustafa Sarıgül Perpa Ticaret Merkezi’nde esnafı ziyaret etti

DSP Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Perpa Ticaret Merkezi’ni ziyaret ederek esnafı gezdi. Vatandaşlardan büyük ilgi gören Sarıgül, Perpa’nın gelişmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını belirterek, “Üniversitelere buranın araştırmasını yaptıracağım, bir de Perpa’yı pazarlama merkezi kurduracağım” dedi.



Demokratik Sol Parti (DSP) Şişli Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül, Şişli’de bulunan Perpa Ticaret Merkezi’ni ziyaret etti. Kapıda çiçeklerle karşılanan Sarıgül, vatandaştan da yoğun ilgi gördü. Mustafa Sarıgül, Perpa Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte konuşma yapmasının ardından esnafı dolaştı.



“Bütün üniversitelere buranın araştırmasını yaptıracağım”


Mustafa Sarıgül, Perpa’nın siyasallaşmasını doğru bulmadığını belirtirken, “Benim görevim Perpa’da bulunan hangi siyasi düşünceye mensup olursa olsun bütün esnaflarımızla, tüccarlarımızla gönül birliği kurmak ve onların yolunu en güzel şekilde açmak olduğunu düşünüyorum. Bütün üniversitelere buranın araştırmasını yaptıracağım. Özellikle Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ile araştırmalar yaptıracağım. Bu araştırmaların tamamını belediye olarak biz yapacağız. Perpa’yı nasıl daha fazla geliştirebiliriz? Perpa’yı daha fazla yerli ve yabancı yatırımcılarla nasıl buluşturabiliriz? Bunun üzerinde yoğun bir çalışma yapacağım. Burada bir araştırma ve geliştirme, bir de Perpa’yı pazarlama merkezi kurduracağım” ifadelerini kullandı.



“Belediye ve Perpa tek çatı olarak çalışacağız”


Perpa’nın gelişmesi için her türlü çalışmanın yapılacağını vurgulayan Sarıgül, “Perpa’daki tüccarlarımızın, esnaflarımızın katılacağı ihalelere dışarıdan yabancı firmaların katılmasını asla ve asla doğru bulmam. Belediye ve Perpa tek çatı olarak çalışacağız. Şişli bölgesinde mezun olan bir sürü gençler var. İş arayan bir sürü gençler var. Perpa’da bir muhasebeci aranıyorsa Şişli’de oturan başlayacak. Perpa, dışarıdan baktığınız zaman biraz soğuk bir bina gibi gözüküyor. Bu soğuk binayı çok sıcak hale getireceğiz. Bunu çok sıcak hale getirmek için çok büyük paraya gerek yok. Sadece bilgiye, zekaya, ufak dokunuşlara ihtiyaç var. Bu cepheyi muhteşem bir hale getireceğiz” şeklinde konuştu.



Perpa Ticaret Merkezi’nde bulunan esnafla buluşan Sarıgül, yoğun ilgi ve destek gördü. Mustafa Sarıgül’e girdiği bir dükkanın sahibinden Atatürk portresi hediye edildi. Sarıgül ise çok mutlu olduğunu dile getirerek dükkan sahibine teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 13:32
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