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Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül: - "CHP yönetimini ve Kılıçdaroğlu'nu rahatlatmak adına CHP'den üzülerek istifa ediyorum"

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:55
Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

İSTANBUL (AA) - Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa ettiğini bildirdi.

Mustafa Sarıgül, "mustafasarigul.com" internet sitesinden yaptığı duyuruda, yerel seçimlerin 31 Mart'ta yapılacağını hatırlatarak, 4 yıldır hazırlandığı seçimlere iki ay kalmasına rağmen CHP'nin hala bazı adaylarını açıklamadığını savundu.

Adının Şişli yerine başka ilçelerle anılmasının kendisini yorduğunu ve kırdığını aktaran Sarıgül, "Bütün yaptıklarıma rağmen, CHP'den vefa görmedim. CHP'ye, partili yurttaşlarıma değil, parti yönetimine kırgınım, tepkiliyim. Kararsızlıklarına, açık olmamalarına, hala adayları netleştirmemelerine ve bana karşı vefasız davranmalarına tepkiliyim." ifadelerini kullandı.

Bugün bir karar aldığını belirten Sarıgül, şunları kaydetti:

"CHP'nin daha çok yıpranmaması için veya kendi içlerinde ya da benimle ne hesapları olduğunu bilmediğimCHP yönetimini ve Sayın Kılıçdaroğlu'nu rahatlatmak adına yıllarımı verdiğim, içinde olmaktan onur duyduğum ve hep duyacağım CHP'den üzülerek istifa ediyorum."

Mustafa Sarıgül, siyaseti bırakmadığını, Şişli'de belediye başkanlığına aday olacağını bildirdi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 12:55
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