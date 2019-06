Mustafa Sandal New York’ta hayranlarını coşturdu

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, New York’ta Türk Günü Festivali kapsamında verdiği konserde hayranlarını coşturdu.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ABD’de Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu, Brooklyn Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenen Türk Günü Festivali’nde sahne aldı. Mustafa Sandal, New Brooklyn Theatre’da düzenlenen ve büyük katılımın olduğu konserde söylediği şarkılarla Türk hayranlarını coşturdu. Mustafa Sandal, 20 yıl sonra tekrar New York’ta sahne almaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi. Sahnede eski ve yeni şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı Mustafa Sandal, hayranlarından büyük ilgi gördü. Konserde şarkı aralarında yaptığı esprilerle sevenlerini güldüren Mustafa Sandal, sık sık alkışlandı.