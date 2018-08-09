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Mustafa Safran kimdir? Mustafa Safran MEB Bakan yardımcısı mı oldu?

Resmi Gazete'de yer alan atama kararları ile Milli Eğitim Bakan yardımcılığına Prof. Dr. Mustafa Safran getirildi. Peki Mustafa Safran kimdir? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yardımcısı olan Prof. Dr. Mustafa Safran nereli?

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:54
Mustafa Safran kimdir? Mustafa Safran MEB Bakan yardımcısı mı oldu?

Resmi Gazete'de yer alan atama kararları ile Milli Eğitim Bakan yardımcılığına Prof. Dr. Mustafa Safran getirildi. Peki Mustafa Safran kimdir? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yardımcısı olan Prof. Dr. Mustafa Safran nereli?

24 Haziran seçimleriyle birlikte Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçti. Yeni sistemle birlikte hem cumhurbaşkanlığı hem de bakanlıklarda önemli atamalar yapılıyor. Son atama ise Milli Eğitim Bakan yardımcılarında oldu. Milli Eğitim Bakan yardımcılığına Prof. Dr. Mustafa Safran getirildi. 

1958 yılında Kastamonu'da doğmuştur. 1979 yılında Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümünden mezun olmuştur. 1985 Yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1989 Yılında Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktorasını vermiştir.

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Tarih Eğitimi A.B.D. Öğretim Üyesi (1984-) Ankara Eğitim Yüksek Okulu Müdür Vekili (1989-1990) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkan Yardımcısı (1989-1993) Ankara Eğitim Yüksek Okulu Müdür (1990-1992) Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi (1992-1993) Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Sınıf Öğretmenliği Bölüm Başkanı (1992-1993) Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı (1994-1995) Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı, Kırşehir Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, Kastamonu Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi, Gazi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi 1995-2001 Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, Tarih Eğitimi A.B.D. Anabilim Dalı Başkanı (2002-2008) Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Dekan (2008-2011) UNESCO Türkiye Milli Komisyon Yönetim Kurulu Üyesi (2010-Devam) Kastamonu Üniversitesi Rektör Vekili (2011) TÜBA(Türkiye Bilimler Akademisi) Asli Üyesi (2012-Devam) YÖK Başkan Danışmanlığı (2012 - 2016) YÖK Denetleme Kurulu Üyeliği (2016-)

 

 

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 10:54
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