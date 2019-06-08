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Mustafa Palancıoğlu: "Memur statüsünde çalışanların sosyal denge sözleşmesi ile maaşlarında artış sağlandı"

Melikgazi Belediyesi ve Bem-Bir-Sen Kayseri Şubesi arasında Sosyal Denge Sözleşmesi Melikgazi Belediyesi Başkanlık Makamında yapılan toplantı da imzalandı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 16:58
Mustafa Palancıoğlu: "Memur statüsünde çalışanların sosyal denge sözleşmesi ile maaşlarında artış sağlandı"

Melikgazi Belediyesi ve Bem-Bir-Sen Kayseri Şubesi arasında Sosyal Denge Sözleşmesi Melikgazi Belediyesi Başkanlık Makamında yapılan toplantı da imzalandı.


Başkanlık makamında gerçekleşen törene Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu ve Bem-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Karataş’ın yanı sıra, Bem-Bir-Sen Melikgazi Temsilcisi Sezai Yılmaz, Başkan Yardımcısı Ahmet Yalçın ve İnsan kaynakları ve EğitimMüdürüOlcay Gündüz ve sendika yöneticileri iştirak etti.


Melikgazi Belediyesi olarak çalışanların maaş, ikramiye ve diğer alacaklarını her zaman tam ve zamanın da ödediklerini hatırlatan Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi belediyesi olarak her ay sözleşmeli memur statüsü ile kadrolu memurlara sosyal denge sözleşmesi gereğince ödeme yapılacağını söyledi.


Kayseri nüfusunun yarısına hizmet verdiklerini, şehrin ekonomik ve üretim tesislerin yer aldığı, alış veriş merkezlerin odağı durumundaki Melikgazi ilçesinin her geçen gün planlı bir şekilde geliştiğini ve büyüdüğü ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu “Örnek ve referans belediye çalışmalarında emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Her geçen büyüyen ve gelişen ilçemizde daha seri, etkin ve verimli aynı zamanda kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. Sözleşme taraflar için hayırlı olsun“ dedi.


Bem-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Mehmet Karataş ise Melikgazi Belediyesince bayram öncesi işçilerin devlet ikramiyeleri ile memurların Sosyal Denge alacaklarının ödendiğini böylece çalışanların Ramazan Bayramı öncesi çifte Bayram yaşadıklarını belirterek, Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 16:58
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