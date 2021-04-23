Mustafa Özyılmaz kimdir, nerelidir? Mustafa Özyılmaz ne okudu?

Üniversitede okuduğu yıllarda Diyanet İşlerinde kadrolu olarak görev alan Mustafa Özyılmaz, kendi gelişimine yön vermek amacıyla Mısır'a gitti. Mısır'a gitmesi sebebiyle Diyanetteki görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Burada kaldığı sürede dünyanın en iyi hocaları arasında gösterilen Ahmed Mustafa Kamil 'den "Kıraat ve Makam" eğitimi aldı.

Mustafa Özyılmaz kimdir?

Mustafa Özyılmaz, 1984 yılında Samsun’un İlkadım ilçesinde dünyaya geldi. Hafız bir babanın oğlu olması sebebiyle henüz 6 yaşındayken Kuran-ı Kerim okumayı öğrendi. Öğrenim hayatına Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulunda başladı. İlkokulu tamamladıktan sonra Kalkanca Yatılı Kuran Kursunda hafızlık eğitimi aldı. Buradaki başarısı, onun bir yıl içinde hafız olmasına vesile oldu. Henüz 11 yaşında hafız olan Mustafa Özyılmaz’ın yetenekleri aile büyükleri tarafından fark edildi. Orta öğrenimine Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti ve 2002 yılında mezun oldu.

Üniversite hayatına Ondokuz Mayıs Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünde başladı. 2007 yılında bölümünü başarıyla tamamladı ve mezun oldu. Üniversitede okuduğu yıllarda Diyanet İşlerinde kadrolu olarak görev alan Mustafa Özyılmaz, kendi gelişimine yön vermek amacıyla Mısır’a gitti. Mısır’a gitmesi sebebiyle diyanetteki görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Burada kaldığı sürede dünyanın en iyi hocaları arasında gösterilen Ahmed Mustafa Kamil ‘den “Kıraat ve Makam” eğitimi aldı. Eğitimini tamamlanmasının ardından 2010 yılında İstanbul’a döndü. İstanbul’a döndükten kısa süre sonra Üsküdar Musiki Cemiyetinde müzik ve şan dersi alan Mustafa Özyılmaz, eğitim hayatını özel bir üniversitenin İlahiyat Fakültesi’nde Kuran-ı Kerim alanında yüksek lisans yaparak tamamlamıştır.

Sportif başarılarının yanı sıra İstanbul’da çeşitli kolejlerde 5 yıl kadar beden eğitimi öğretmeni olarak görev almıştır. Mustafa Özyılmaz 2002-2007-2010 yılında katıldığı yarışmalarda “Kuran-ı Kerim Güzel Okuma Türkiye Birincisi” ödülüne layık görülmüştür. Aldığı eğitimler sonrasında Kuran Tilaveti ve İlahi Ezgi Konseri alanında devlet büyüklerimizin ve iş adamlarının da katıldığı yüzlerce organizasyonda yer almış ve almaya devam etmektedir.