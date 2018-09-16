Mustafa Özcan Türkiye'ye iade mi edilecek? FETÖ'nün iki numaralı ismi Mustafa Özcan kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan her gittiği ülkelere FETÖ'nün kirli yüzünü anlatıyor. Örgütün faaliyet içinde bulunduğu ülkelere ne denli tehlike arz ettiğini bizzat Başkan Erdoğan, en yetkililere iletiyor. Bunun son örneği ise Kazakistan'da gerçekleşti. Türkiye'nin çabaları sonrasına ülkedeki FETÖ okullarının kapısına kilit vurulurken, FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'den sonra yerine geçeceği söylenen örgütün Balkanlar İmamı olarak bilinen Mustafa Özcan'ın Türkiye'ye iadesi için çalışmalar da başladı. Peki Mustafa Özcan kimdir?

Cumhurbaşkanı ERdoğan'ın Kazakistan'ya yaptığı ziyaret meyvesini verdi. Ülkedeki FETÖ okullarının tamanına el konuldu. Kazak hükümeti FETÖ okullarının tamamını Türkiye Maruf Vakfı'na devretti. Türkiye ile Kazakistan örgütün önemli isimlerinin yakalanması için de harekete geçti. Örgütün içinde teröristbaşı Gülen'den sonra gelen iki numaralı isim olan Mustafa Özcan'ın paketlenip Türkiye'ye iadesi için adımlar da atıldı. Peki kimdir bu Mustafa Özcan? FETÖ iiçinde Mustafa Özcan hangi konumdadır?

Halk tarafından başarısılığa uğratılan darbe girişimi sonrasında başlatılan operasyonlar kapsamında, darbe girişimini düzenleyen FETÖ’nün veliahdı olarak Mustafa Özcan’ın belirlendiği ortaya çıktı. Önceki gün Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli tarafından yapılan açıklamada “Bu örgütün elebaşı bildiğiniz gibi Pensilvanya’da. Pensilvanya’dakinin yerine Türkiye’deki 1 numaranın bir sivil olduğunu tahmin ediyoruz” dedi.

HÜSEYİN GÜLERCE MUSTAFA ÖZCAN'IN KİM OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Bir dönem cemaate ve Fethullah Gülen’e yakınlığı ile bilinen Hüseyin Gülerce yayımladığı köşe yazısında bir isim açıkladı. Bu ismin cemaat içinde iki numara olarak görüldüğünü açıklayan Gülerce “Benim görebildiğim kadarıyla, Gülen 1 numara ise M. Özcan 2 numaradır” açıklamasını yaptı. Ayrıca Hüseyin Gülerce yaptığı başka bir açıklamasında “Camianın içinde bu arkadaşa kim toslamışsa hepsi gitmiştir. Mustafa Özcan’a toslayıp da ayakta kalan kimse olmamıştır!” dedi.

MUSTAFA ÖZCAN KİMDİR?

Hüseyin Gülerce tarafından yapılan açıklamalar göz önünde tutulduğunda örgütün Fethullah Gülen’den sonra gelen ismi olan Mustafa Özcan 1951 yılında Gediz’de doğdu. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda bünyesinde çalışmaya 1975 senesinde başladı.

MUSTAFA ÖZCAN'NIN TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'LE TANIŞMASI

1977 yılında İzmir’de müftü yardımcılığı görevini yürütürken Fethullah Gülen ve cemaatle tanıştı. Diyanetteki görevinden emekli olana kadar klasik bir ‘vaiz’ profili sergiledi. FETÖ’nün Türkiye’deki sivil 1 numarası olarak görülen Mustafa Özcan, örgütün para kasası olan Kaynak Holding’in de beyniydi. Örgütte Fethullah Gülen’den sonra en etkili isim olarak niteleniyor. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda bulunan FETÖ’cü askerlerinden imamı olan Mustafa Özcan 20 yıldır da cemaatin Balkanlar’dan sorumlu imamı. Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Makedonya ve Yunanistan’daki tüm cemaat faaliyetleri onun elinin altından geçtiği iddia ediliyor