Ankara Barosu 67’inci Olağan Genel Kurulu Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. 21 bin 319 kayıtlı avukatın bulunduğu Ankara Barosu’nda başkanlık için Demokratik Sol Avukatlar Grubu’ndan (DSA) Mustafa Köroğlu, Avukat Hakları Grubu’ndan (AHG) Hakan Gönenç ile Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu’ndan (ÖÇAV) Linda Sevinç Hocaoğulları yarıştı. Başkanlığa Mustafa Köroğlu seçildi.

Mustafa Köroğlu kimdir?

18 Kasım 1978 tarihinde Ordu’da doğdu. Ordu Atatürk İlkokulu’nu 1988 yılında, Ordu Anadolu Lisesi’ni 1996 yılında bitirdi. 1997 yılında girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2001 yılında mezun oldu. 2001 yılında Ankara Barosu’nda Avukatlık Stajına başladı. Avukatlık stajını Av. Semih Güner’in yanında tamamladıktan sonra 2002 yılında Ankara Barosuna kaydoldu. Avukatlık Stajı dahil olmak üzere 14 yıl süre ile Av. Semih Güner ile beraber çalıştı. Bu süreç içerisinde özellikle Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku ve İdare Hukukuna ilişkin hukuki uyuşmazlık, dava ve icra takiplerinin görülmesinde, sözleşmelerin hazırlanmasında, danışmanlık ve avukatlık faaliyetlerinin yerine getirilmesinde görev yaptı. Enerji sektöründen müvekkillere danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sağladı. Şekerbank T.A.Ş. Personeli Sosyal Sigorta Sandığı Vakfı, Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli Sosyal Güvenlik ve Dayanışma Vakfı’na Hukuk Müşaviri/ Avukat olarak hizmet sundu. 2002 yılından bu yana kesintisiz olarak sürdürdüğü mesleki faaliyetini, Temmuz 2016 tarihinden itibaren kurmuş olduğu “Köroğlu Avukatlık Bürosu”nda devam ettiriyor. Köroğlu mesleki konularda bir birçok panel ve organizasyonda konuşmacı olarak yer alırken, birçok baroda da eğitim faaliyetlerine katıldı.