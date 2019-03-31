Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç oyunu Beykoz’da kullandı Mustafa Vehbi Koç’un eşi Caroline Koç, oyunu Beykoz’da kullandı.

Mustafa Vehbi Koç’un eşi Caroline Koç, oyunu Beykoz’da kullandı.

2016 yılında hayatını kaybeden ünlü iş adamı Mustafa Vehbi Koç’un eşi Caroline Koç, 31 Mart Yerel Seçimleri için oyunu Beykoz’da bulunan Sedat Simavi Ortaokulu’nda kullandı. 1288 numaralı sandıkta oyunu kullanan Caroline Koç, oy verme işleminin ardından korumaları eşliğinde okuldan ayrıldı.

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