Mustafa Kocaman AK Parti Kartepe belediye başkan adayı kimdir?

Mustafa Kocaman AK Parti Kartepe belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Mustafa Kocaman’ın kim olduğu araştırılıyor. AK Parti Kartepe ilçe başkanı olan Mustafa Kocaman kimdir? Mustafa Kocaman nereli ve kaç yaşında?

Mustafa Kocaman kimdir?

1976 Almanya doğumlu. 35 yıldır Balabanda yaşıyor. Üniversiteyi Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okudu. 2001 yılında mezun oldu.2004 yılında avukatlık bürosunu açtı. Elif Kocaman ile evli. Alp Kocaman adında bir çocuğu var. Kartepe Doğa Evleri’nde oturuyor.