Mustafa Koç mezarı başında anıldı

İSTANBUL (AA) - Koç ailesinin 3'üncü kuşak üyesi ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa Koç için vefatının üçüncü yıl dönümünde mezarı başında anma töreni düzenlendi.



Mustafa Koç için Zincirlikuyu Mezarlığındaki aile kabristanında anıldı.

Törende konuşan Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç'un yokluğundan duydukları üzüntüyü dile getirdi.

Koç'u erken ve zamansız kaybetmiş olmanın acısının hala çok taze olduğunu belirten Çakıroğlu, şunları söyledi:



"Mustafa Bey, vizyonerliği, iyimserliği, enerjisi ve insani değerleri ile hem bizlere hem de tüm çevresine örnek oldu. Kendisini tanıyan tanımayan herkes tarafından çok sevildi ve sayıldı. Her işi büyük bir tutkuyla ve başarıyla yaptı. Toplululuğumuz için çıtayı hep daha yukarıya taşıdı. Her zaman, her koşulda daha büyük başarılara koşmamız için ilham veren, güç veren bir lider oldu. Mustafa Bey kalplerimizde sonsuza kadar yaşayacak. İsmi ve yaptıkları şirketimizden, destek verdiği eğitim, kültür, spor ve sanat faaliyetlerinden hiçbir zaman silinmeyecek. Bizler de ekonomik ve toplumsal her alanda kendisinin bıraktığı bayrağı daha yukarıya taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kendisini saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz."





- Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi







Törende Kur'an-ı Kerim okundu, Mustafa Koç ve ailenin hayatını kaybeden diğer üyeleri için dua edilirken Koç'un kabrine çiçekler konuldu.

Törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, kızları Esra Koç, Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç ve Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç başta olmak üzere aile üyelerinin yanı sıra çok sayıda aile dostu ve şirket çalışanı katıldı.



Tören alanında ve mezar çevresinde aralarında Özel Harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda sivil ve resmi kıyafetli polis memuru yer aldı.





- "Mavi gözlü, güler yüzlü patron"a veda edeli 3 yıl oldu





Mustafa Koç, 21 Ocak 2016'da Kanlıca'daki evinde spor yaparken kalp krizi geçirdi. İlk müdahalesi Beykoz Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi'ne sevk edilen Koç, 56 yaşında hayata gözlerini yumdu. Koç'un zamansız ölümü tüm Türkiye'yi derinden sarstı.



Siyaset, iş ve sanat dünyasından önemli isimler başta olmak üzere yoğun katılımın olduğu Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'nde öğleyin düzenlenen cenaze töreninde Koç, "Güler yüzlü, mavi gözlü patron" yazılı pankart taşıyan çalışanları tarafından uğurlandı.

Koç'un naaşı, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda aile kabristanında dedesi Vehbi Koç'un yanına defnedildi. Koç ailesi, 22 Ocak 2016 itibarıyla 7 gün boyunca Elmadağ Divan Oteli’nde taziyeleri kabul etti.



56 yıllık yaşamına pek çok kişinin yapmak isteyip de yapamadığı, görmek isteyip de göremediği şeyleri sığdıran Koç, geride kendisini özlemle anan bir aile, onlarca dost, binlerce çalışan ve seven milyonlarca insan bıraktı.







- Mustafa Koç döneminde Koç Holding atağa kalktı







İş dünyasının önde gelen isimlerinden Koç, Koç Holding'in yönetim kurulu başkanlığını üstlendiği 2003 yılından vefatına kadar olan süreçte birçok yeniliğe imza atarken, holdingin faaliyet gösterdiği sektörlerde etkinliğinin artmasında da büyük rol oynadı.

Koç Holding'in 2002'de 46,3 milyon lira olan konsolide net karı, Koç'un göreve gelmesinin ardından her yıl kademeli yükselişini sürdürerek 2015'in 9 ayında 2,2 milyar liraya çıktı.



Holdingin 2002 yılı sonunda 13,7 milyar lira olan toplam varlıkları, 2015 yılının 9 ayında 73,4 milyar liraya yükseldi. Bu dönemde holdingin ödenmiş sermayesi de 1,1 milyar liradan 2,5 milyar liraya ulaştı. Böylece geçen 13 yıllık sürede grubun toplam varlıklarında yüzde 436,5'lik, ödenmiş sermayesinde ise yüzde 127,3'lük artış yaşandı. Bu da 13 yılda holdingin varlıklarının 5 katına, ödenmiş sermayesinin ise 2,3 katına çıktığını ortaya koydu.



Koç'un göreve gelmesinin ardından yapılan atılımlardan en önemlileri arasında Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşu TÜPRAŞ'ın hisse devri yer alıyor. Koç-Shell Ortak Girişim Grubu, 2005'te TÜPRAŞ'ın yüzde 51'lik hissesinin devrine ilişkin yapılan ihaleyi kazanmış, 2006 başında da hisse devri gerçekleşmişti.



Öte yandan, 2004 yılında Aygaz Doğalgaz'ın kurulması ve 2005'te Yapı Kredi Bankası hisselerinin holding bünyesine katılması da Mustafa Koç'un başkanlığı döneminde atılan önemli adımların başında geliyor.







- Koç'un özgeçmişi





Mustafa Koç, lise öğrenimini 1980 yılında İsviçre'de Lyceum Alpinum Zuoz'da tamamladıktan sonra, ABD'de George Washington Üniversitesi İşletme bölümünden 1984 yılında mezun oldu.



Çalışma hayatına 1984'te Tofaş'ta müşavir olarak başlayan Koç, Ram Dış Ticaret'te Satış Müdürlüğü ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 1992 yılında Koç Holding'e geçen Koç, çeşitli görevlerinin ardından 2003 yılından vefatına kadar holdingin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.



Öte yandan, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği 2005-2010 Dönemi Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'nı yürüten Koç, Rolls-Royce Uluslararası Danışma Kurulu üyesi olup, JP Morgan Uluslararası Konseyi ile Council on Foreign Affairs Uluslararası Konseyi'nde de yer aldı.



Koç, ayrıca Bilderberg Toplantılarının Yürütme Kurulu Üyesi olup, sosyal ve kültürel yaşama katkılarını hayata geçiren Vehbi Koç Vakfı'nın Yönetim Kurulu ve Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın Mütevelli Heyeti üyesiydi. Mustafa Koç, 2005 yılında İtalya hükümetinin Cavaliere D'Industria nişanına, 2012 yılında Uluslararası Leonardo Ödülü'ne layık görüldü.